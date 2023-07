Ärzte wurden „ganz panisch“: 14-Jähriger erkältet sich – dann verliert er Arme und Beine

Schicksalsschlag für Jungen und Familie

Eine anfangs harmlos erscheinende Erkältung bei ihrem Sohn verändert das Leben einer Familie dramatisch. Doch der Junge behält seinen Lebensmut.

München/Mönchengladbach – Er will lernen und er will leben, heißt es in einem emotionalen Hilfe-Aufruf, den ein Elternpaar aus Mönchengladbach für ihren 14-jährigen Sohn gestartet haben. Infolge einer Sepsis verlor der Jugendliche Arme und Beine, sitzt nun im Rollstuhl und kämpft sich mühsam ins Leben zurück. Dabei hat alles mit einer vermeintlich harmlosen Erkältung angefangen.

Junge (14) beklagt eine Erkältung – Plötzlich werden die Ärzte „ganz panisch“

Im Frühjahr 2023 klagte der Jugendliche eines Tages über Unwohlsein. Die Eltern beschlossen, ihn nicht in die Schule zu schicken. Im Laufe des Tages verschlimmerten sich seine Beschwerden. Der 14-Jährige übergab sich, bekam Rippenschmerzen und einen Ausschlag im Gesicht. Seine Eltern konnten sich den Zustand ihres Sohns nicht erklären. „Fabian war ganz normal erkältet“, schilderte sein Vater gegenüber der Rheinischen Post. Die Eltern fuhren mit dem Sohn spätabends in die Klinik, wo die Ärzte keine Ursache finden konnten.

Doch der Zustand des Jungen verschlimmerte sich in der Nacht nochmals, ein Notarzt musste kommen. Im Krankenhaus vermuteten die Ärzte eine Lungenentzündung. Fabian hatte nun auch noch Fieber. Plötzlich seien die Ärzte „ganz panisch geworden“, so der Vater des Jungen. Da Fabians Puls immer schwächer wurde, ließen die Ärzte ihn in die Uniklinik Essen verlegen. Im Helikopter auf dem Weg dorthin erlitt der 14-Jährige den septischen Schock, der sein Leben auf dramatische Weise verändern sollte.

Gefährliche Verunreinigung des Blutes: Sepsis kann zu Organversagen und Tod führen

Bei einer Sepsis handelt es sich um eine Blutvergiftung. Ausgelöst wird sie durch krankheitserregende Keime, die ins Blut gelangt sind. Wird die Sepsis nicht rechtzeitig behandelt, kann es zu einem septischen Schock und Multiorganversagen kommen. Eine bakterielle Infektion ist laut einer internationalen Analyse im Jahr 2019 weltweit sogar die zweithäufigste Todesursache gewesen. Ende 2022 vermeldete Großbritannien 15 Todesfälle im Zuge einer Infektionswelle mit Streptokokken.

Entzündung des Blutes: So gefährlich ist eine Septsis Nach Schätzungen von Experten erkranken jährlich 48,9 Millionen Patienten an einer Sepsis in Deutschland. Dabei handelt es sich um eine Entzündung oder Vergiftung des Blutes. Die Auslöser dafür sind meistens bakterieller Natur. Aber auch Viren, Pilze oder Parasiten können eine Sepsis verursachen. Eine Sepsis sollte nicht unterschätzt werden, kann oftmals schon durch offene Wunden oder Hautabschürfungen im Alltag entstehen, wenn diese nicht gereinigt werden. Bei einem septischen Schock überleben statistisch nur 40 Prozent der Betroffenen. Anzeichen für eine Sepsis können Fieber (ab 38,5 Grad) oder eine zu niedrige Körpertemperatur (unter 36 Grad), Schüttelfrost, erhöhte Herzfrequenz sowie niedriger Blutdruck ein. Auch eine Impfung kann vorbeugende Wirkung haben. Quelle: meinMed.at, deutsche-familienversicherung.de.

Koma, Elektrischer Rollstuhl, Therapie: 14-Jähriger kämpft sich Stück für Stück zurück ins Leben

Ein Multiorganversagen erlitt auch der 14-jährige Fabian aus Mönchengladbach. In Essen kämpften die Ärzte um das Überleben des Jugendlichen, dessen Blut maschinell gereinigt werden muss. Der Junge erlitt eine Thrombose im Herzen und eine Darmblutung. Schließlich wurden Arme und Beine nicht mehr richtig durchblutet. Die Ärzte sahen keinen anderen Ausweg, als sie zu amputieren.

+ Kämpfernatur: Fabian (14) aus Mönchengladbach erlitt einen septischen Schock – und verlor dadurch beide Arme und Beine. © Screenshot/GoFundMe

Der Junge geriet in Lebensgefahr, seine Familie rechnete mit dem Schlimmsten. Doch er überlebte, nach 24 Tagen im Koma. Anschließend wurde Fabian in eine Klinik in Bayern verlegt. Dort bekommt er physische sowie psychologische Betreuung. Neben Physiotherapie und Ergotherapie kommt Schulunterricht mit einem Privatlehrer hinzu. „Stück für Stück hat er sich zurückgekämpft“, sagt sein Vater der Rheinischen Post. Und ergänzt voller Stolz und Bewunderung: „Dieser Lebensmut ist Wahnsinn. Ich hätte das nicht geschafft.“

Mittlerweile sitzt Fabian im elektrischen Rollstuhl und lernt den Alltag neu zu bewältigen. Auch für seine Eltern ist der Schicksalsschlag folgenschwer: Weil die bisherige Wohnung nicht barrierefrei ist, muss die Familie sich nach einer neuen umschauen, sobald Fabian nach Hause darf. Zudem muss ein neue, behindertengerechtes Auto her, wofür derzeit über das Onlineportal GoFundMe Spenden gesammelt werden. Doch die Dankbarkeit überwiegt bei der Familie: Für Fabians Kampfgeist und dafür, den Sohn noch immer in die Arme schließen zu können. (rku)

