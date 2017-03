Mindestens drei Tote nach Hubschrauberabsturz

Tödlicher Unfall: In Japan ist ein Hubschrauber an einem Berg abgestürzt.

Tokio - In Japan ist es zu einem folgenschweren Hubschrauberabsturz gekommen. Mindestens drei Menschen kamen bei dem Unglück ums Leben. Es gibt aber auch Überlebende.

Bei einem Hubschrauberabsturz am Berg Hachibuse in Mitteljapan sind mindestens drei Menschen umgekommen. Zwei weitere Insassen des Helikopters sind Medienberichten vom Sonntag zufolge bewusstlos geborgen worden. Die Suche nach vier weiteren Vermissten musste wegen schlechten Wetters vorerst unterbrochen werden.

Der Hubschrauber des örtlichen Katastrophenschutzes war am Sonntagnachmittag mit neun Menschen an Bord bei einer Bergrettungsübung mit dem Felsen kollidiert, wie lokale Medien unter Berufung auf die Behörden der Präfektur Nagano berichteten. Fernsehbilder von der Absturzstelle zeigen das Helikopterwrack am Berghang des Hachibuse, 170 Kilometer nordwestlich von Tokio.

dpa