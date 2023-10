Landwirt zweifelt an Nachweisen zum Wolf: „Wir werden von der Politik verarscht“

Von: Carolin Eberth

In Nordhessen kritisiert ein Landwirt das Hessische Wolfszentrum. Laut dem Mann aus Heringen werden bestätigte Wolfsfunde vertuscht.

Heringen – Alle DNA-Proben von Wölfen in Hessen werden vom Wolfszentrum an das Senckenberg-Zentrum für Wildtiergenetik in Gelnhausen geschickt und dort untersucht. Immer mehr Landwirte und Jäger im Landkreis Hersfeld-Rotenburg zweifeln die Ergebnisse des Instituts jedoch an, weshalb zunehmend auch B-Proben an gerissenen Tieren entnommen und an andere Labore gesendet werden.

Dies war jüngst auch der Fall bei einem gerissenen Reh in Heringen: „Eine Spaziergängerin fand das frisch gerissene Reh. Die Keule war heraus gerissen, die Innereien gefressen und auch am Hals waren typische Rissspuren zu erkennen“, sagt Schafhalter Florian Roos aus Heringen, der sich stellvertretend für die Finderin um die Kontaktaufnahme mit einem Rissgutachter des Hessischen Wolfszentrums bemüht hatte. „Der Gutachter kam dann, hat DNA-Proben entnommen, diese wurden an das Senckenberg-Zentrum geschickt und nach ein paar Wochen kam das Ergebnis des Wolfszentrums: Der Verursacher soll ein Hund gewesen sein.“

Wolfs-DNA wird seit Anfang 2019 wiederholt an gerissenen Tieren im Landkreis nachgewiesen. © Carolin Eberth

Kritik am Hessischen Wolfszentrum: Proben absichtlich vertuscht?

Verständigt wurde vom Schafhalter jedoch nicht nur ein Rissgutachter des Hessischen Landesamts für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG), sondern auch Christiane Bebendorf. Die Richelsdörferin hat selbst schon im Auftrag des Hessischen Wolfszentrums Proben entnommen und sich bei mehreren Lehrgängen zur fachkundigen Rissgutachterin weitergebildet. „Frau Bebendorf kam ebenfalls am selben Tag nach Heringen zum Rehriss, hat auch DNA-Proben entnommen und sie dann an das Genetik-Labor Forgen in Hamburg gesendet. Bei dieser Beprobung wurde kein Hund, sondern ein männlicher Wolf nachgewiesen“, so Roos. Sein Vorwurf: „Das ist der beste Beweis dafür, dass einige Wolfsrisse vom Hessischen Wolfszentrum vertuscht werden, um die Anzahl an Rissen und nachgewiesenen Wölfen möglichst gering zu halten.“

Dabei sei es sehr wichtig, dass das Wolfsmonitoring wahrheitsgemäß betrieben werde – auch, damit der Wolf schnellstmöglich ins Jagdrecht aufgenommen werde, wie der Schafhalter aus Heringen fordert. „Wir werden im Bezug auf den Wolf von der Politik verarscht“, ist sich Florian Roos sicher. Zustande kämen vielerorts die Zweifel an der Richtigkeit der DNA-Ergebnisse des Wolfszentrums, weil nicht nur in Heringen, sondern auch bei immer mehr Beprobungen in ganz Hessen als Ergebnis „Fuchs“, „Hund“ oder „keine Artbestimmung möglich“ herausgekommen sind.

Zweifelt die Vertrauenswürdigkeit des Hessischen Wolfszentrums an: Schafhalter Florian Roos aus Heringen. © Florian Roos

Ein Reh, zwei verschiedene DNA-Ergebnisse: Beim Wolfszentrum kam bei der Beprobung dieses gerissenen Tiers „Hund“ heraus, bei einer B-Probe wurde ein Wolf festgestellt. © Florian Roos

Hessen: Wolfszentrum kann in meisten Fällen keine Art bestimmen

Wie auf der Internetseite des Wolfszentrums nachzulesen ist, ist allein in diesem Jahr bis September bei 59 DNA-Untersuchungen an gerissenen Rehen, Rinderkälbern, Ziegen, Schafen, Pferden und Rotwild das Ergebnis „Hund“ herausgekommen. Bei zwei gerissenen Rehen in diesem Jahr lautet das Ergebnis „Fuchs“ und bei insgesamt 51 Fällen war laut Wolfszentrum keine Artbestimmung möglich.

Anke Ross, Geschäftsführerin des Kreisbauernverbands Hersfeld-Rotenburg, weiß neben der Entnahme einer B-Probe in Heringen noch von weiteren, beispielsweise in Iba. „Wie viele DNA-Entnahmen dieser Art bei uns im Landkreis durchgeführt werden, kann ich allerdings nicht sagen, da wir vom Bauernverband da auch oft nicht miteinbezogen werden.“

Das sagt das Hessische Wolfszentrum zu den Vorwürfen

„Da uns das Gutachten des Forgen-Instituts nicht vorliegt, können wir dazu leider keine Stellung nehmen.

Grundsätzlich bedeutet es nicht, dass wenn Hunde-DNA an einem toten Tier nachgewiesen wurde, dass das Tier auch zwangsläufig von einem Hund getötet wurde. In dem Fall in Heringen lag das Wildtier offen im Feld. Hier ist es durchaus möglich, dass die Hunde-DNA beispielsweise auch durch Spaziergänger mit Hund an den Wildtierkadaver gekommen ist.

Die Untersuchung von Wildtieren dient ausschließlich dem Wolfsmonitoring, weshalb hier der genetische Abstrich maßgeblich ist. Bei der Dokumentation und Beprobung von Nutztieren geht es sowohl um das Monitoring als auch um einen Schadensausgleich. Aus diesem Grund ist bei der Begutachtung von Nutztieren nicht ausschließlich die festgestellte DNA maßgeblich, sondern ebenfalls das Rissbild.

Für das Monitoring sind ausschließlich die Ergebnisse der DNA-Analysen des nationalen Referenzzentrums relevant. Die Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung wurde als Referenzzentrum für Wolfs- und Luchsmonitoring in Deutschland unter vielen Institutionen ausgewählt und untersucht seit 2010 in ihren Laboren alle bundesweit anfallenden genetischen Proben.“ (Carolin Eberth)