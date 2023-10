„Sexuelle Beziehung zwischen beiden“: 13-Jähriger soll 25-Jährige mit Messer verletzt haben

Von: Florian Dörr

Teilen

Ein 13-Jähriger attackiert nach Angaben der Polizei eine Frau mit einem Messer und verletzt sie schwer. Die Hintergründe geben Fragen auf.

Ginsheim-Gustavsburg – Schwerer Zwischenfall am Dienstagmittag (3. Oktober) in einem Hotel in Ginsheim-Gustavsburg (Kreis Groß-Gerau): Wie die Polizei am Mittwochmorgen (4. Oktober) bestätigt, war hier eine 25-jährige Frau mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Bei dem Verdächtigen soll es sich um einen 13-Jährigen handeln.

Was ist über den Fall aus Südhessen bislang bekannt? Nach bisherigen Informationen hatten Zeugen gegen 14.20 Uhr am Dienstag über den Notruf die Polizei in Ginsheim-Gustavsburg alarmiert. Sie meldeten eine Verletzte im Innenhof des Hotels.

Nach dem Messerangriff auf eine 25-Jährige in Ginsheim-Gustavsburg hat die Polizei einen 13-Jährigen als mutmaßlichen Täter im Visier. © 5vision.news

Messerangriff in Ginsheim-Gustavsburg: „Sexuelle Beziehung“ zwischen 13-Jährigem und 25-Jähriger

Wie die Beamten in der Folge ermittelten, soll der 13-Jährige die 25-Jährige gegen 13.30 Uhr aufgesucht haben. Hintergrund des Treffens, so heißt es bei der Polizei zum Fall in Ginsheim-Gustavsburg, sei eine „sexuelle Beziehung zwischen beiden“ gewesen sein. Aus noch ungeklärten Gründen soll der 13-Jährige die Frau mit einem Messer verletzt haben und anschließend geflüchtet sein.

Messerangriff in Ginsheim-Gustavsburg: 25-Jährige nach Messerangriff nicht in Lebensgefahr

Die 25-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Mit einem Rettungswagen wurde sie in ein Krankenhaus gebracht, wo sie ärztlich versorgt wurde. Die gute Nachricht: Lebensgefahr besteht nicht.

Was auf den Notruf und die ersten Erkenntnisse vom Tatort in Südhessen folge, war eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach dem mutmaßlichen Täter. Offenbar mit Erfolg: Streifenteams konnten den 13-Jährigen, der aufgrund der geltenden Rechtsvorschriften strafunmündig ist, antreffen. Er wurde im Anschluss an die Erziehungsberechtigten überstellt.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. (fd)

Nach zwei Monaten Streit und einem Hungerstreik beenden die Fahrer den Protest in Gräfenhausen. Doch das Unternehmen hat eine andere Wahrnehmung der vermeintlichen Einigung.