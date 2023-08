„Trennen Sie sich!“: Nachbar schreibt klare Botschaft an Liebespaar

Von: Nadja Zinsmeister

Ein verärgerter Anwohner fordert seine Nachbarn auf, sich zu trennen oder Hilfe zu suchen. Im Netz äußern sich viele besorgt über die Situation.

Berlin – Lärm aus der Wohnung oder dem Haus nebenan kann für Anwohner schnell nervig werden, vor allem wenn er zur Gewohnheit wird. Auch einem Berliner wurden die ständigen Streitereien von seinen Nachbarn nun zu viel, sodass er kurzerhand eine Nachricht an der Eingangstür des Pärchens hinterließ. Doch zahlreiche Menschen zeigen sich beim Lesen der Nachricht viel mehr besorgt um das Paar und reagieren empört auf die Botschaft.

Nachbar schreibt klare Botschaft an Liebespaar aus dem Nebenhaus: „Trennen Sie sich!“

Die Nachricht des Anwohners wurde auf der Instagram-Seite „Notes of Berlin“ veröffentlicht. Ein Passant namens Philippe habe den Zettel im Berliner Stadtviertel Friedenau gefunden und an die Seite geschickt. „Liebe Nachbarn, könnten Sie Ihre tägliche Liebe und Zuneigung zueinander auch anders ausleben??“, beginnt der Anwohner seine Nachricht. „Nicht mit ständigem Gebrüll, Streiten, Beleidigungen, Fenster und Türen knallen und permanenten Gewaltausbrüchen, an der Sie die gesamte Nachbarschaft teilhaben lassen.“

Am Ende hat der Anwohner eine klare Botschaft an seine Nachbarn. Wenn sie ihre Konflikte nicht „wie zivile Menschen lösen“ können, habe er einen Tipp für das Paar: „TRENNEN SIE SICH!“ Am Ende fügt der anonyme Verfasser außerdem die Kontaktdaten einer Beratungsstelle in Berlin hinzu. Immer wieder hinterlassen wütende Anwohner Zettel für ihre Nachbarn. Zuletzt spaltete eine Nachricht an benachbarte Eltern im Netz die Gemüter.

Nachbar mit wütender Botschaft an Liebespaar – Aktion löst im Netz scharfe Kritik aus

Während sich einige in den Kommentaren des Instagram-Posts mit dem Anwohner solidarisieren und den Zettel teils „eine gute Idee“ nennen, reagieren andere wiederum entsetzt. Besonders das Wort „Gewaltausbrüche“ erweckt bei vielen den Eindruck, dass in dem Haushalt dringend Hilfe benötigt wird:

„Cool, ein mögliches Opfer häuslicher Gewalt fühlt sich so natürlich noch viel sicherer und dazu ermutigt, sich Hilfe zu holen, als sowieso schon. Einfach mal von A nach B denken ist echt nicht jedermanns Stärke, wie’s aussieht“, kritisiert eine Nutzerin die Aktion scharf. Ein weiterer kommentiert: „Wenn man häusliche Gewalt mit Streitigkeiten zwischen zwei Partnern ‚verwechselt.‘“ Ein Nutzer macht unterdessen darauf aufmerksam, dass man in solchen Fällen „auch gerne mal die Polizei dazu rufen“ könnte.

Zahl der Opfer häuslicher Gewalt nimmt in Deutschland zu

Ob es sich in diesem Fall tatsächlich um häusliche Gewalt handelt oder nicht, bleibt unklar. Weder der Absender noch das Pärchen wird beim Namen genannt. Die Zahl der Opfer von häuslicher Gewalt nimmt in Deutschland insgesamt jedoch zu. Wie das Bundesministerium des Inneren und für Heimat bekannt gab, lag die Zahl der Opfer im Jahr 2022 bei 240.547 Opfern und ist damit um 8,5 Prozent im Vergleich zum Jahr 2021 gestiegen.

Speziell im Bereich der Partnerschaftsgewalt stieg die Anzahl der Opfer um 9,1 Prozent auf 157.818 Opfer an. Betroffene können sich unter anderen beim Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ unter der Nummer 116 016 rund um die Uhr kostenlose und anonyme Beratung suchen. (nz)