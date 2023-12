„Noch nie eine so schön dekorierte Beleidigung gesehen“: Nachbar schreibt bunten Wut-Zettel

Von: Momir Takac

Mieter in Hamburg haben sich eine sehr schöne Art und Weise ausgedacht, ihren Nachbarn die Meinung zu geigen. Es geht um ein bekanntes Problem.

Hamburg – Es gehört inzwischen zu den Gepflogenheiten, dass häusliche Streitereien via Zettel-Kommunikation ausgetragen werden. Gerade in Mehrparteienhäusern. Vom Verhalten ihrer Nachbarn die Nase voll hatten jetzt – wie in Berlin Mitbewohner eines ständig aus dem Fenster brechenden Nachbars – offenbar Mieter in Hamburg. Sie machten ihrem Ärger mit einer bunten Notiz im Hausflur Luft.

Mieter schreibt bunten Wut-Zettel an Nachbarn – Nutzer kennen das Problem

Was ihnen missfällt: „Ihr wohnt hier nicht alleine. Langsam zweifle ich an eurem Verstand. Macht eure Kartons klein! Das ist nicht schwer. Seid ihr dumm?“ Das steht auf dem Wut-Zettel, der offenbar in Hamburg-Altona entdeckt und beim Instagram-Account notesofgermany geteilt wurde. Hier ist wohl Faulheit oder Bequemlichkeit der Grund für den Zank.

Im Netz kursiert ein Wut-Zettel, der sehr schön verziert ist. © Instagram.com/Notesofgermany/Screenshot

Es scheint etwas zu sein, worüber andere Mehrparteienhaus-Bewohner ein Lied singen können. „Kenn ich. Bei mir im Haus wohnen auch solche Exemplare. Die Tonnen werden einmal pro Monat geleert und teilweise kriegt man nach einer Woche bei allen vier Tonnen die Deckel nicht mehr zu. Ich hab den beiden (ein Pärchen) schon mal ihren ganzen Krempel vor die Tür geschmissen, da hat es einmal (und nie wieder) mit dem Kleinmachen der Kartons geklappt. Leider sind noch ein paar andere ‚rücksichtsvolle‘ Nachbarn dazu gekommen“, echauffiert sich ein Nutzer.

User ist von „so schön dekorierter Beleidigung“ per Zettel begeistert

„Grüße gehen raus an die Menschen aus meinem Haus, die zwei Kartons in die Papiertonne stellen und sich dann bei der Hausverwaltung beschweren, dass die Papiertonnen immer so schnell voll sind und wir mehr davon brauchen“, schreibt ein anderer.

User kommentieren aber nicht nur die Botschaft, sondern auch die Verzierung des Zettels. Er kommt sehr bunt daher, mit aufgeklebten Herzen und bunten Flamingo-, Einhorn- und Regenbogenaufklebern.

Ein Nutzer ist begeistert. „Ich habe noch nie eine so schön dekorierte Beleidigung gesehen? War das ein therapeutisches Sticker-Kleben, damit die durchaus berechtigte Aussage nicht noch deutlicher ausgedrückt wird?“, fragt er. Eine Nutzerin findet, dass die Sticker die Aufforderung „gleich viel freundlicher“ machen. Auf Reddit ist ein Zettel aufgetaucht, der viele verdutzt zurücklässt. (mt)