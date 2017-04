Nachbar will Einbrecher stoppen und wird angeschossen

Ottersweier - In Baden-Württemberg wurde ein Mann angeschossen, als er versuchte einen Einbrecher im Nachbarhaus zu stoppen. Der Täter ist noch auf der Flucht.

Ein mutiger Nachbar ist beim Versuch, einen Einbrecher in Baden-Württemberg aufzuhalten, von dem flüchtenden Täter angeschossen worden. Der Helfer wurde leicht verletzt, wie die Staatsanwaltschaft in Baden-Baden am Ostersonntag mitteilte.

Die Alarmanlage am Nachbarhaus in Ottersweier hatte den Mann auf den Eindringling aufmerksam gemacht. Er schaute draußen nach dem Rechten. Als ihm dort der Einbrecher entgegenkam, versuchte der Mann, ihn festzuhalten. Doch der Flüchtende riss sich laut Mitteilung los und feuerte aus nächster Nähe auf den Anwohner.

Die Fahndung nach dem Täter blieb zunächst ohne Ergebnis.

dpa