„Bohrmaschinen-Laute“: Katze terrorisiert Wohnhaus – User fühlen mit senilem Tier

Kurioser Zettel aus Berlin

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Christoph Gschoßmann schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Haustiere, die unter Mietern zum Streit führen – kein Einzelfall. In diesem Beispiel waren die Halter selbst überrascht, was ihr Tier alles kann.

Berlin - Ein Zettel im Hausflur eines Mietshauses - das bedeutet oft nichts Gutes. Beispiele gibt es zur Genüge: So kündigten Feierwütige eine Sause an, die mal lauter werden kann, vergriffen sich dabei aber eindeutig im Ton. Oder ein Zettel dokumentiert den Fall eines mysteriösen Frisbees, das wohl ein Stück durch einen Biss verloren hat. In diesem Fall, bei einem Zettel aus der Hauptstadt Berlin, geht es um etwas, das man nicht alle Tage hört oder liest: Eine Katze, die wie eine Bohrmaschine klingen soll. Der dazugehörige Zettel bringt etwas Licht ins Dunkel.

Zettel aus Berlin: „... wollte vielleicht ein neues Leben als ‚gerne bohrender Handwerker‘ beginnen“

Ein kleiner Zettel beginnt die „Zettel-Konversation“ hierbei. Im Instagram-Beitrag der Seite „Notes of Berlin“ ist dieser besser auf dem zweiten Foto zu sehen. Darauf steht eine Beschwerde: „Wer auch immer seit Wochen zu den unmöglichsten Zeiten bohrt - bitte hört auf! Das Geräusch ist weder nachts um 1 Uhr, noch (Sonntag) morgens um 8 Uhr schön! Danke! Euer genervter Nachbar“ Eigentlich also ein klarer Fall. Doch es ist wohl gar keine Bohrmaschine im Spiel, wie der folgende Zettel ausführt.

„Nachdem wir auch den Bohrmaschinen-Lauten in der Nacht lauschen wollten, stellten wir fest, dass das nur unsere eigene Katze sein kann“, teilt ein Mieter seine unglaublich klingende Entdeckung mit. „Sie gibt in letzter Zeit tatsächlich Laute von sich, die einer Bohrmaschine ähneln. Wir hätten nicht gedacht, dass das Haus doch so hellhörig ist.“ Es folgt eine Beschreibung des Tieres mit den ungewöhnlichen Schnurrgeräuschen: „Die Katze (Marie) ist in die hohen Jahre gekommen und leidet inzwischen an Demenz und Senilität.“ Bei der weiteren Beschreibung weiß man als Leser nun nicht mehr, wann die Grenze zum Scherz überschritten wurde, denn so heißt es: „Wahrscheinlich weiß sie nicht mehr, dass sie immer noch eine Katze ist und wollte vielleicht ein neues Leben als ‚gerne bohrender Handwerker‘ beginnen.“

Die Katzenbesitzer entschuldigen sich „ausdrücklich für die nächtlichen akustischen Bohreinlagen“ und versuchen sich weiter am Humor: Er wolle „bestmöglich gegen die neue Karriere wirken und der Katze ein Leben als Stille Post, Stillleben oder anderer lautloser Gegenstände empfehlen.“

Instagram: Kommentatorin mutmaßt, die Katze könnte taub oder schwerhörig sein

Die User auf Instagram haben in den Kommentaren allerdings bessere Vorschläge. „Nachtlicht, Vitamin B supplementieren und wenn das nichts bringt, den Tierarzt aufsuchen: 50-100 Milligramm Gabapentin am Abend (für die Katze, nicht die Nachbarn) können Wunder wirken für die Nachtruhe“, schreibt ein tierkundiger Nutzer.

Eine andere Beobachterin mutmaßt, ob die Katze taub oder schwerhörig geworden sein könnte, oder langsam erblindet. „Und ja, es gibt tatsächlich Miezen mit Demenz“, schreibt sie, man solle „einfach mal ihre Sinne checken (lassen)“. Ihr Ratschlag an die Nachbarn: „Stellt euch vor, es wäre ein schreiendes Kind.“

Andere glauben noch immer nicht recht, dass die Geräusche tatäschlich einer Bohrmaschine ähneln. „Niemals jault eine Katze so.“ Doch die meisten fühlen einfach nur mit dem Tier, das auf dem Zettel auch auf einem Foto zu sehen ist. „Marie hat mein Herz erobert“, schreibt ein Nutzer. Auch anderen gefällt der Post, und damit wohl auch die Katze: Binnen weniger Stunden sammelte der Beitrag Tausende Likes. (cgsc)

Rubriklistenbild: © dpa/Instagram/notesofberlin (Foto-Montage)