„Alman 100?“ – Anwohner-Zettel wegen Ruhestörung sorgt für Aufregung

„Liebe Nachbarn“, beginnt ein Zettel, der die Anwohner eines Hauses auf eine Feier hinweisen will. Die Reaktion eines Nachbarn sorgt für Aufregung. © Reddit @ich_iel

Lärm ist ein klassisches Streitthema in vielen Nachbarschaften. Um einen Anwohner-Zettel zu Ruhezeiten entfacht sich bei Reddit eine Diskussion.

München – Über Deutsche gibt es allerhand Klischees. Pünktlichkeit wird den Bundesbürgern zugeschrieben. Aber auch eine ausgeprägte Liebe zu Regeln, das Reservieren von Strandliegen per Handtuch und ein fragwürdiger Modegeschmack – der sich etwa im Tragen von Birkenstocks und Tennissocken äußert. Bei einem Nachbarschaftsstreit stellte ein Anwohner eindrucksvoll zur Schau, was passiert, wenn man zu sehr auf Regeln pocht. Doch ist der Streit um die Ruhezeiten, der auf Reddit veröffentlicht wurde, ein typisch deutsches Problem?

Aufregung über „Alman 100“: Nachbar droht auf Zettel direkt mit Polizei

Eine Familie wollte im Innenhof eines Wohnhauses Geburtstag feiern und wies die Anwohner mittels eines Zettels darauf hin. „Liebe Nachbarn, am Freitag, den 6.9. feiern wir einen runden Geburtstag im Hof“, hieß es dort: „Bis ca. 3.00 Uhr kann es etwas lauter werden. Bitte habt Verständnis.“ Der Aushang wurde mit „Familie Heidler“ unterschrieben, weshalb es sich wohl eher um eine Familienfeierlichkeit als um eine laute Technoparty oder ähnliches handelte.

Der Zettel fand seinen Weg in das Internetforum Reddit – wegen der harschen Reaktion eines Nachbarn. Der Post ist etwa vier Jahre alt, wann der Zettelstreit genau stattfand, lässt sich nicht genau sagen. Der Anwohner strich mit blauem Kugelschreiber die angegebene Uhrzeit 3.00 Uhr durch und schrieb seinerseits die Zahl 12 darüber. Er meinte damit Mitternacht.

Diesen Zettel hing eine Familie für ihre Nachbarn auf – und bekam eine harsche Antwort. © Screenshot/Reddit.com

Ein extra Zettel erläuterte die Korrektur mit den Worten: „Nach 24 Uhr wird die Polizei gerufen.“ Die meisten Reddit-User unter dem Beitrag echauffierten sich über diese unfreundliche Reaktion. „Alman 100“, lautete etwa ein Kommentar mit 2000 „Likes“, der die Reaktion damit als „typisch deutsch“ einordnete. Als „Alman“ gilt umgangssprachlich ein Spießer mit typisch deutschen Sitten.

Streit um Ruhezeiten und Lärm „typisch deutsches“ Problem?

Das Meinungsbild im Forum ist allerdings durchaus zweigeteilt. In manchen Situationen könne er den Nachbarn verstehen, räumte ein User ein. „Wenn man in einem Mietshaus mit 100 Leuten oder mehr lebt [...] und auch nur jeder zweite seinen Geburtstag bis 3 Uhr lautstark im Hof feiert, hat man jedes Wochenende bis 3 Uhr Lärm“, gab der Nutzer zu bedenken, schränkte aber gleichzeitig ein, dass man deshalb nicht gleich die Polizei rufen müsse.

Andere verstanden den Ärger über Lärm in der Nachbarschaft zwar, gaben dem Anwohner aber Tipps für eine bessere Kommunikation an die Hand. „Muss früh arbeiten“ oder nach „22 Uhr bitte möglichst leise“ waren Vorschläge eines Nutzers, auf freundliche Weise an die Empathie der Feierenden zu appellieren. Die direkte Drohung mit der Polizei ginge aber zu weit, meinte auch dieser.

Ruhezeiten

- Sonn- und Feiertagsruhe von 0 bis 24 Uhr, gilt in allen Bundesländern

- Nachtruhe gilt je nach Bundesland und Gemeinde von 22 Uhr bis 6 oder 7 Uhr

- Laute Musik, Garten- oder Bauarbeiten sind nur zu bestimmten Zeiten erlaubt

„Zum Glück wohne ich in der Schweiz, hier wird die Polizei schon ab 22 Uhr gerufen“, ergänzt ein anderer User ironisch und weist damit gleichzeitig darauf hin, dass dieser Nachbarschaftsstreit wohl doch kein typisch deutsches, sondern eher ein menschliches Problem ist. Tatsächlich streiten sich Nachbarn wohl weltweit über Lärm.

