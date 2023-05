Vermissten-Aushang wirft Rätsel auf: „Reinrassiges Wasserhorn gesucht“

Von: Marcus Giebel

Teilen

Der Aushang des Schreckens: Diese Zeilen machen nicht nur die Reddit-Gemeinde verrückt. © Screenshot Reddit

Der allergrößte Teil der Tierwelt ist laut der Wissenschaft noch nicht erforscht. Ob irgendwann auch ein Wasserhorn entdeckt wird? Rätsel gibt es bereits auf.

München – Die Suche nach dem Wasserhorn läuft. Zumindest, wenn sich der Verfasser eines Aushangs keinen üblen Scherz mit seiner Nachbarschaft erlaubt hat. Denn ein Reddit-User postete das Foto eines offenbar an einem Gittertor angebrachten Zettels, der als Vermisstenanzeige für ein sonderbares Wesen zu verstehen ist. Wer dahinter steckt, weiß er demnach nicht.

Auf dem in Klarsichthülle gehaltenen Zettel ist zu lesen: „An alle Einhorn-Liebhaber: Es wird ein reinrassiges Wasserhorn gesucht! Eventuell ist es noch nicht einmal geschlüpft. Es hätte vor drei Tagen auf der Little Unicorn Farm des Wasserschillers ankommen sollen!“ Bitte wer? Bitte wo? Bitte was? Bei den allermeisten Lesern dürften sich nach dem Studium der Nachricht die Fragezeichen auftürmen. Reinrassiges Wasserhorn. Little Unicorn Farm. Wasserschiller. Zeit, sich erst einmal kurz zu schütteln.

Suche nach dem Wasserhorn: Reddit-User postet kuriosen Aushang und User rätseln

Zumindest wird eine für den Post unkenntlich gemachte E-Mail-Adresse angegeben, über die der Fundort des Wasserhorns gemeldet werden kann. Und auch ein Dank für die Mithilfe wird bereits mitgeliefert. Laut dem Verfasser des Posts rätselt die Nachbarschaft, was es mit der Nachricht auf sich hat. Er selbst sei bereits angesprochen worden, ob er Licht ins Dunkel bringen könne.

Der Reddit-Gemeinde scheint das Schicksal des Wasserhorns derweil nicht wirklich nahezugehen. Denn in den mehr als 180 Kommentaren finden sich so einige Nachrichten, die den möglichen Ernst der Lage verkennen. Zwar schreibt jemand: „Also, ich glaub ja, das ist einfach von Kindern aufgehängt worden…“ Darauf folgt aber die augenzwinkernde Reaktion: „Was, die Kinder haben ein Wasserhorn aufgehängt? Das muss dem Tierschutzverein gemeldet werden…“

Reddit-User verzweifeln am Wasserhorn: „Nicht irgendein dahergelaufenes, sondern ein reinrassiges“

Dabei ist doch noch nicht einmal klar, ob es sich überhaupt um ein Tier handelt. Dieser Kommentar lässt Zweifel an der Theorie aufkommen: „Google meint, ein Wasserhorn ist eine Aquarienpflanze. Ggf. gibt es irgendwo einen ideologisch extremistischen Aquarianer, der ausschließlich reinrassig pflanzt.“

Dies war eine Reaktion auf einen weiteren Kommentar, der einen womöglich lebenswichtigen Hinweis in den Mittelpunkt rückt: „Na steht doch ganz klar: Ein Wasserhorn wird vermisst. Und nicht irgendein dahergelaufenes, sondern ein reinrassiges!“ Worauf ein anderer User entgegnet: „Ich bin ja eher Fan von Methörnern.“

Reddit-User rätseln über Aushang: Was ist ein reinrassiges Wasserhorn?

Etwas ernster nehmen es Reddit-Nutzer, die hinter dem Wasserhorn eine Spielfigur vermuten, die wirklich nach einiger Zeit aus dem Ei schlüpft. „Safe ist sowas gemeint. Ist grade wieder in“, heißt es dazu. Ein anderer User vermutet des Rätsels Lösung in einem aufblasbaren Einhorn zum Baden.

Die Entdeckung des Wasserhorns? Dieses aufblasbare Einhorn schwimmt in einem Pool in Österreich, kann das Reddit-Rätsel aber auch nicht lösen. © IMAGO / Daniel Scharinger

Laut dem Verfasser des Posts wurde bereits Kontakt mit der Person hinter der E-Mail-Adresse aufgenommen, weil in dem Hochhaus wildeste Theorien kursieren würden. Doch auf eine Rückmeldung werde vergeblich gewartet.

Manche tendieren in Richtung Pokemon, andere zu einem Online-Spiel. Nett ist auch dieser Hinweis: „Ich kann leider nicht weiterhelfen, aber ich hoffe, dem Wasserhorn geht’s gut.“ Dem kann man sich nur anschließen. Ein anderer User wittert das Geschäft seines Lebens: „Ich habe Informationen zum reinrassigen Wasserhorn…für 500 Euro…“

Hobby-Philosophen bei Reddit: „Zeitalter des Wasserhorns“ steht bevor

Nicht viel vertraulicher wirkt diese Konversation: „Ich habe es vor drei Tagen schlüpfen sehen. Warum ist die E-Mail verdeckt? Jetzt kann ich es gar nicht melden.“ Darauf antwortet der Verfasser des Posts: „Wird das Postfach gesprengt, hab ich Sorge, dass ich auf eine Einhornfarm verschleppt und gemartert werde. Da ich nun einen Fachmann gefunden zu haben scheine: Die zwei wichtigsten Fragen, die die Nachbarschaft umtreiben, sind: 1. Worum handelt es sich hier? 2. Ist es ansteckend?“

Teile der Antwort dürften die Bevölkerung verunsichern, aber was soll’s: „Es wird das Zeitalter des Wassereinhorns einleiten und ein neues (verbessertes) Leben für alle Menschen bringen. Wir sind kurz davor, die vierte Barriere der Menschheit hinter uns zu lassen, wenn du die Pyramiden und den Maya-Kalender kombinierst, wirst du es sofort verstehen!“

Und der, pardon, Kurzzeit-Philosoph fuhr unbeirrt fort: „Ich hoffe, dass die Kenntnis bald alle Menschen erleuchten wird! Wir sind bereit, um einen wichtigen Schritt Richtung Einhorn zu gehen! Ja, es wird ansteckend sein! Wir werden neu gemacht! Die Erneuerung hat begonnen!“

Aushang zum Wasserhorn ist nicht das einzige Bild, dass die Reddit-User rätseln lässt

Darauf erst einmal einen großen Schluck Wasser. Zur Not auch aus einem Horn. Auf jeden Fall zeigt sich, dass mancher Besuch auf Reddit womöglich doch erst mit dem Arzt des Vertrauens abgesprochen werden sollte.

Gerätselt wurde im Internet auch über ein Schild in der Dusche. Ein Supermarkt-Kunde versucht sein Glück, als er ein unschlagbares Angebot für bayerisches Bier entdeckt. Ein Mann verkauft in Bayern seine Rostlaube und macht den „Deal seines Lebens“. (mg)