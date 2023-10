Trigema-Nachfolge steht fest: Wolfgang Grupp hat entschieden, wer die Firma übernimmt

Von: Sina Alonso Garcia

Auf Grupp folgt doppelt Grupp: Wolfgang Junior (l.) und Bonita Grupp (r.) übernehmen die Trigema-Geschäftsführung von ihrem Vater (m.). © dpa/Bernd Weißbrod/Sebastian Gollnow (Fotomontage BW24)

Sie haben es lange spannend gemacht. Jetzt ist in der Frage ums Trigema-Erbe eine Entscheidung gefallen. Wolfgang Grupps Kinder übernehmen die Geschäftsführung gemeinsam.

Burladingen – Bereits seit einiger Zeit beschäftigte die Frage nach der Trigema-Nachfolge die Öffentlichkeit. „Bonita oder Wolfgang Junior?“, titelten Medien – während Wolfgang Grupp Senior sich nicht auf Tochter oder Sohn als Firmenerbe festlegen wollte. Nun gab es im Trigema-Duell eine überraschende Wendung: Die Kinder sollen das Unternehmen in Zukunft in einer Doppelspitze führen.

„Ich habe mal gesagt, dass es mir am liebsten wäre, wenn ein Kind übernähme, damit die sich nicht ein Leben lang streiten“, sagt Grupp gegenüber dem Tagesspiegel. „Die beiden verstehen sich gut, aber es kann ja sein, dass sie mal heiraten und dann kommen fremde Personen in die Firma.“ Hier sieht der Trigema-Boss offenbar Konfliktpotenzial. Sein Plan funktioniere jedoch aus steuerlichen Gründen nicht. So wäre die Schenkungssteuer bei einem einzigen Nachfolger deutlich höher. „Deshalb werde ich die Firma an beide Kinder und an meine Frau übertragen“, sagt er.

Wolfgang Grupp ist überzeugt von seinen Kindern als neue Trigema-Chefs: „Habe keine Bedenken“

Dass die Kinder es gut machen werden, steht für Grupp außer Frage. „Beide Kinder arbeiten ja bereits im Unternehmen und leiten eigene Bereiche. Ich habe keine Bedenken, dass sie als Doppelspitze die Firma gut weiterführen. Meine Frau und ich haben ihnen das ja von klein auf vorgelebt. Meine Kinder sind stolz auf ihre Eltern und auf Trigema.“ Andere Nachfolger als seine eigenen Sprösslinge hätte Grupp jedoch ohnehin nicht in Betracht gezogen. Er selbst führte das Unternehmen bereits in der dritten Generation – umso logischer erscheint es ihm wohl, dass die Firma in der Familie bleibt.

Bereits bis Ende 2023 wird Grupp zunächst alle seine Firmenanteile an seine Frau übergeben. Diese hat dann sechs Monate Zeit, um die Firma in die Hände der Kinder zu legen. Die kurze Zeit sei laut Grupp notwendig, um nicht doppelt Erbschaftssteuer zahlen zu müssen. Ein großes Fest zu seinem Abschied hat Grupp bislang offenbar noch nicht geplant. „Es wird alles normal ablaufen“, sagt er. „Ich übergebe die Firma zum Ende des Jahres, aber ich werde trotzdem weiterhin im Betrieb sein. Aber ich habe dann nicht mehr das Sagen.“

Kontrolle abgeben: Wolfgang Grupp gibt sich entspannt

Eigentlich wirkt Grupp nicht wie jemand, der gerne Kontrolle abgibt. In Hinblick auf die Unternehmensübergabe zeigt er sich jedoch betont entspannt. „Das ist wie beim Autofahren“, sagt er. „Wenn Sie mit meinem Auto fahren, bin ich angespannt und beobachte, wie gut Sie fahren. Aber wenn Sie mir mein Auto abkaufen und losfahren, ist mir das egal.“ Noch habe er die Verantwortung – bald nicht mehr. „Ich würde meinen Kindern die Firma nicht übergeben, wenn ich nicht das volle Vertrauen hätte, dass sie es gut machen.“ Den Kindern ins Lenkrad greifen? „Niemals.“