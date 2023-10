„Ich möchte es gerade Ihnen nicht unnötig schwer machen“: Vermieter-Nachricht bei Auszug hat es in sich

Ein Umzug kann überaus stressig sein. Ein Mieter in Wien bekam von seinem Vermieter zusätzlich Steine in den Weg gelegt.

Wien – Im österreichischen Wien wollte ein Mieter die Wohnung wechseln – sein Vermieter machte es ihm alles andere als leicht. Dieser wollte unter Biegen und Brechen keine Immigranten als Nachmieter aufnehmen.

Rassismus in Wien: Vermieter lehnt Immigranten als Nachmieter ab

Die Wohnungssuche mit einem ausländischen Namen kann sich in Deutschland und Österreich überaus schwierig gestalten. In einem Versuch des Bayrischen Rundfunks (BR) schrieben Autoren rund 20.000 Anfragen mit erfundenen deutschen und nicht-deutschen Profilen an Anbieter. In den knapp 8000 Antworten war es vor allem für Wohnungssuchende mit türkischer oder arabischer Herkunft schwer, eine Wohnung zu finden. „Türkische Männer werden dabei stärker diskriminiert als türkische Frauen.“

Die gleiche Erfahrung machte auch ein Mieter, der sich den Redakteuren von heute.at anvertraute. Dieser berichtete nicht über seine Wohnungssuche, sondern die Suche nach einem Nachmieter. Wie das Magazin schreibt, sagte der Vermieter dem Mieter bei seinem Auszug, dass „wir zwar die besten Türken seien, die er kenne – er möchte aber trotzdem keine türkischstämmigen Personen als Nachmieter.“ Auf Instagram veröffentlichte der Mieter eine spätere Nachricht des Vermieters. Dort heißt es, dass dieser „zuvor nur von türkischen Mietern gesprochen hat, aber auch keine Serben aufnehmen wolle.“ Bei der Wohnungssuche kommt es zudem immer wieder zu Abzocke vonseiten der Vermieter.

„Möchte es gerade Ihnen nicht unnötig schwer machen“ – Vermieter will nur Österreicher aufnehmen

Der offenbar fremdenfeindliche Vermieter weigerte sich, Serben aufzunehmen, „da ich auch kroatische und jugoslawische Mieter habe.“ Als Linderungsversuch gab er an, „es gerade Ihnen nicht unnötig schwer“ machen zu wollen. Schlussendlich gab der Vermieter zu verstehen, was für einen Nachmieter er sich wünscht: „Ich möchte Sie höflich ersuchen, jetzt konkretisiert nur österreichische Nachmieter zu suchen, ich hoffe auf Ihr Verständnis.“

Bei dem Mieter stieß er auf alles andere als Verständnis. Unter seinen Instagram-Post mit der Nachricht des Vermieters schrieb er: „Wenn ein Vermieter seine rassistische Einstellung versucht, höflich auszudrücken und glaubt, er kann so durchkommen.“ Auch er ist der Meinung, dass „Menschen mit ‚ausländisch‘ klingenden Namen am Wohnungsmarkt durch die Hölle gehen.“

Der damalige Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) sagte bereits 2017, dass „es nicht vom Namen abhängen darf, ob man eine Wohnung bekommt oder nicht.“ Ein Vermieter in Deutschland wollte sich gegen die Aufnahme von Flüchtlingen wehren – und verlor.