„Allerliebst“: Verkaufter Olivenbaum bleibt erstmal im Baumarkt, samt süßer Botschaft

Teilen

In diesem Baumarkt ist die Welt noch in Ordnung. Darauf weist zumindest eine Nachricht auf einem Zettel hin. © @Tom_Harb / Twitter

In modernen Gesellschaften heißt Warten für viele oft: Zeit verlieren. Ein Baumarkt-Kunde stellte nun unter Beweis, dass sich Warten für den „guten Zweck“ durchaus lohnen kann.

München - An manchen Orten scheint die Welt noch in Ordnung. So etwa kürzlich in einem Baumarkt. Dort bewies eine nette Nachricht an einem Olivenbaum, dass ein Kunde die Natur mehr respektierte als seine eigene Zeit.

Studien zeigen: Wer warten kann, ist klar im Vorteil

Den meisten kann es nicht schnell genug gehen. Bildet sich irgendwo eine Schlange, sorgt die Wartezeit schnell für Frust. Wir sind es gewohnt, alles sofort zu bekommen. Warten bedeutet für Menschen in individualisierten Gesellschaften oft lediglich: Zeit verlieren. Dabei ist Geduld eine Tugend - und manchmal auch der Garant für Erfolg. Denn Studien zeigen: Ausdauer schlägt Talent.

Das rund 50 Jahre alte „Marshmallow-Experiment“ von Walter Mischel, damals Professor für Psychologie an der Stanford Universität ist wohl eine der berühmtesten Untersuchungen zum Thema. Der Wissenschaftler stellte Kinder vor die Wahl, ein Marshmallow entweder sofort zu essen oder 15 Minuten zu warten und dann ein zweites zu bekommen. Diejenigen, die warten konnten, zeigten Jahre später bessere Leistungen in Schule und Ausbildung. Die Fähigkeit des Belohnungsaufschubs wurde damit zum Gradmesser des späteren Erfolgs.

Baumarkt-Kunde stellt unter Beweis, dass er nur für „guten Zweck“ warten kann

In einem Baumarkt stellte ein Kunde unter Beweis, dass es sich lohnt, auch einfach nur für den „guten Zweck“ zu warten. Soviel verriet jedenfalls ein Zettel an einem Baum im Baumarkt. „Olivenbaum verkauft“, lautete der Hinweis auf der Notiz, die ein User auf Twitter teilte. „Wird abgeholt, wenn Nest leer ist“, hieß es weiter und dahinter malte jemand ein lachendes Gesicht. Es scheinen also Vögel in dem Baum zu nisten. Sie aufzuscheuchen wäre wohl ein Leichtes gewesen. Doch der Baumarkt-Kunde wollte die Tiere offenbar nicht stören und entschloss sich, den Baum deshalb erst abzuholen, wenn die kleinen Vögel geschlüpft und flügge sind.

Einen persönlichen Nutzen zieht der Kunde nicht daraus, sein Handeln hilft den Vögeln - und respektiert die Natur. „Von Mama aus dem Baumarkt geschickt bekommen mit dem Hinweis, dass das Nest noch belegt war“, erklärte der Twitter-Nutzer den Hintergrund seines Beitrags. Die Kommentare zeigten sich davon begeistert: „Allerliebst“, heißt es dazu etwa oder auch einfach nur: „Awwwww“.

Ob es sich bei dem Baumarkt um eine Filiale von Obi, Globus oder einer anderen Marke handelt, ist nicht bekannt. Aller Wahrscheinlichkeit nach stammt der Zettel aber aus einem Markt in Österreich. Dort ist der Twitter-User, der den Zettel teilte, eigenen Angaben zufolge ansässig.