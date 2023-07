Vertragsbruch: Mann antwortet fälschlicherweise mit einem Emoji und muss 56.000 Euro zahlen

Von: Teresa Toth

Teilen

Emojis sparen in der Kommunikation viel Zeit. Der Fall eines Bauers aus Kanada zeigt jedoch, dass die Antwort mit einem Emoji als bindend gelten kann.

Ottawa – Statt langer Textnachrichten nutzen viele nur noch Emojis als Antwort. Der Messengerdienst Whatsapp etwa erweitert seine Auswahl an Emojis regelmäßig: Von sämtlichen Gesichtsausdrücken über verschiedene Tiere bis hin zum klassischen Daumen-Hoch-Emoji ist alles mit dabei. Dass die verschickten Emojis aber mit Bedacht gewählt werden sollte, musste ein Mann jetzt schmerzlich feststellen.

Landwirt antwortet auf einen zugesendeten Vertrag mit einem Daumen-Hoch-Emoji

Der Landwirt Chris A. aus Kanada erhielt im März 2021 ein Vertragsangebot in Form einer Textnachricht. Die Firma South West Terminal wollte damals eine große Flachs-Bestellung aufgeben, wofür sie mit mehreren kanadischen Bauern Kontakt aufnahm, wie unter anderem die Nachrichtenagentur Reuters berichtete. In den Nachrichten erklärte das Unternehmen, es wolle im Herbst desselben Jahres insgesamt 86 Tonnen Flachs zu 17 Kanada-Dollar pro Bushel (rund 25 Kilogramm) kaufen.

Chris A. soll auf das Angebot geantwortet haben, woraufhin ein Telefonat zwischen ihm und dem Getreidekäufer stattfand. Die kanadische Firma sagte zu, dem Landwirt einen schriftlichen Vertrag über den Flachs-Einkauf per Textnachricht zuzusenden. Kurz darauf soll der Vertrag bei Chris A. angekommen sein, zusammen mit der Bitte, ihn zu bestätigen. Statt einer Nachricht antwortete der Kanadier mit einem Daumen-Hoch-Emoji.

Vor Gericht bestätigt der Richter, dass ein Emoji als Vertragszusage gelten kann

Die Firma South West Terminal fasste die Antwort als Zusage des Vertrags auf. Im Herbst blieb die vermeintlich vereinbarte Flachs-Lieferung jedoch aus. Der Grund: Chris A. verschickte das Emoji nach eigenen Angaben nicht als Bestätigung des Vertrags, sondern lediglich als Eingangsbestätigung der Nachricht. Da der Getreidekäufer fest mit einer Lieferung gerechnet hatte, zog dieser allerdings vor Gericht.

In der Urteilsverkündung erklärt das Gericht, dass das Emoji eine valide Vertragsbestätigung sei. © Canadian Legal Information Institute/Screenshot

Dort bestätigte der Richter, dass es sich bei dem Daumen-Hoch-Emoji zwar um eine eher ungewöhnliche Form der verbindlichen Zusage handele, sie aber dennoch Gültigkeit habe. Da die Flachs-Preise bis November 2021 gestiegen waren und der Käufer durch die ausbleibende Lieferung einen erheblichen Verlust erlitt, verdonnerte das Gericht den Bauern zu einer Schadensersatzzahlung* von rund 82.200 Kanada-Dollar, was etwa 56.185 Euro entspricht.

Emoji anstelle einer Unterschrift sei ein „valider Weg“, um einen Vertrag zu bestätigen

Bei dem gesendeten Emoji handele es sich um einen „validen Weg, um die Zwecke einer Unterschrift zu erfüllen“, erklärte das Gericht in der Urteilsbegründung, über die zunächst das kanadische Fernsehen CBC berichtete. „Das Gericht ist daher der Auffassung, dass ein gültiger Vertrag zwischen den Parteien bestand, den der Beklagte durch die Nichtlieferung des Flachses verletzt hat“, so das Urteil weiter.

Laura E. Little, Professorin an der Temple University Beasley School of Law, bezeichnete die Entscheidung gegenüber The New York Times als „ein bemerkenswertes Beispiel für die neue Welt der Kommunikation.“ Wer zukünftig also einen Vertrag oder ähnliches per WhatsApp oder SMS erhält, sollte sich gut überlegen, wie er darauf antwortet.

In der Vergangenheit mussten sich Whatsapp-Nutzer auch vor einer Schadsoftware in Acht nehmen. Dennoch gehört Whatsapp zu den beliebtesten Messengerdiensten. Neben Emojis gibt es noch eine weitere gut versteckte Funktion, die das Chatten erleichtert. (tt) *Sehr geehrte Leser*innen, in einer früheren Version dieses Artikels hatten wir geschrieben, dass der Bauer zu einer Geldstrafe verurteilt wurde. Das war ein Fehler und wir bitten, dies zu entschuldigen.