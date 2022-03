Clubs wollen künftig die Körperwärme der Gäste für den Klimaschutz nutzen

Teilen

Nachtclubs öffnen wieder und haben große Pläne für den Klimaschutz. © Matthias Balk/dpa

Das Nachtleben hat vergangene Woche ein Comeback erfahren. Neben der Freude am Ausgehen nach der Pandemie stehen für viele Veranstalter aber auch größere Entwicklungen im Fokus. Wie etwa der Klimaschutz.

Was manche während der Pandemie sicherlich nicht vermisst haben, ist die Tatsache, dass in Bars und Nachtclubs nicht die beste Luft herrscht. Doch genau jener eher ungute Aspekt soll nun in etwas Positives verwandelt werden. Der Club SWG3 in Glasgow hat sich intensiv damit beschäftigt und deshalb das vielversprechende Bodyheat-System entwickelt. Das Konzept setzt auf die Energiegewinnung durch Körperwärme, wodurch der Club jährlich bis zu 70 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr einsparen möchte.

BuzzFeed.at* hat sich angesehen, wie das genau funktionieren kann.

Bodyheat nutzt Wärmepumpen, um die von der Menschenmenge erzeugte Körperwärme zu bündeln und in geothermische Energie umzuwandeln. Damit kann der Raum gekühlt oder beheizt werden. *BuzzFeed.at ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.