Irrer Vorfall an Kreuzung: Nacktschnecke verursacht Ampel-Totalschaden

Von: Philipp Bräuner

Eine Nacktschnecke löst einen Kurzschluss in einer Ampel in Neu-Isenburg aus. Die Anlage ist irreparabel beschädigt.

Neu-Isenburg – Die Ampelanlage an der Kreuzung Friedhofstraße/St. Florian-Straße/Martin-Behaim-Straße in Neu-Isenburg (Kreis Offenbach) ist komplett ausgefallen. Laut Stadt war die Ursache für den Schaden mit großer Wahrscheinlichkeit eine Nacktschnecke, die in das Steuergerät eingedrungen ist und dabei einen Kurzschluss ausgelöst hat. Das habe der Spezialist einer Fachfirma festgestellt.

Die Hauptsicherung der Ampel habe bereits gegen 4 Uhr ausgelöst und die komplette Anlage stromlos gestellt. Leider habe der Kurzschluss das Steuergerät der Ampelanlage irreparabel zerstört, sodass das Gerät ausgetauscht werden müsse. Die Lieferzeit für ein neues Steuergerät betrage mindestens eine Woche.

Eine Ampel leuchtet rot. © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Um die Zwischenzeit zu überbrücken, soll nun geprüft werden, ob man eine temporär wegen Bauarbeiten nicht benötigte Ampelanlage vorübergehend verbauen kann. Alternativ müsse auf eine Behelfsampel zurückgegriffen werden. Aber auch die müsse erst einmal beschafft werden. „Bis zu einer Lösung des Problems bitten wir alle Verkehrsteilnehmenden um Geduld und besonders umsichtige Fahrweise“, sagt Bürgermeister Dirk Gene Hagelstein. (pkb)

