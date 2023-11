Gewalttaten schockieren Italien – zwei Frauen am selben Tag brutal getötet

Von: Julia Stanton

Nur wenige Wochen nach dem Femizid an der Studentin Giulia Cecchettin, werden in Italien zwei weitere Frauen Opfer einer tödlichen Gewalttat durch ihren Ehemann.

Parma/Andria – Am Wochenende gingen in Rom über 500.000 tausend Menschen auf die Straße, um gegen Gewalt an Frauen zu demonstrieren. Doch nur drei Tage später erschüttern erneut zwei Frauenmorde Italien: Am Dienstag, 28. November, ist eine Frau in der Region Apulien Opfer eines tödlichen Angriffs durch ihren Ehemann geworden. Dieser schlug mehrmals brutal auf die 42-Jährige ein, die schließlich ihren Verletzungen erlag. Darüber berichtete unter anderem das Nachrichtenportal stol.it.

Demnach soll der Täter selbst die Polizei gerufen und den Beamten am Telefon mitgeteilt haben: „Ich habe meine Frau getötet, kommt.“ Das Paar hatte zwei minderjährige Kinder, die sich während der Tat ebenfalls im Haus befanden.

Zahlreiche Menschen setzten in Italiens Hauptstadt Rom ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen. © Alessandra Tarantino/dpa

Noch am selben Tag erschüttert ein weiterer Femizid die Stadt Salsomaggiore Terme im Norden Italiens. Dort schlug ein Ehemann mit einem Cricketschläger, ähnlich wie im Fall in Andria, mehrmals brutal auf seine Frau ein. Der Angriff ereignete sich in der Wohnung des Opfers. Eine nicht diensthabende Polizistin konnte die Attacke unterbrechen: Die Beamtin hörte zufällig Schreie und griff sofort ein.

Zu diesem Zeitpunkt war es allerdings schon zu spät: Die 66-Jährige stirbt noch am Tatort an ihren Verletzungen. Bekannte der Frau gaben an, dass sie schon länger über die häusliche Gewalt ihres Mannes klagte. Die Polizei hat in dem Fall die Ermittlungen aufgenommen und den Mann verhaftet.

2023 bereits über 100 Femizide in Italien

Der Mord an der 22-jährigen Studentin Guilia Cecchettin durch ihren Exfreund Filippo Turetta hat in Italien eine Welle des Entsetzens ausgelöst. Turetta war nach der Tat zunächst nach Deutschland geflohen, hat die Tat aber nun gestanden. Viele Italiener sehen in den Femiziden ein strukturelles Problem und fordern auf Protesten Veränderung. Die Schwester des Opfers, Elena Cecchettin rief die italienische Gesellschaft sogar zu einer „kulturellen Revolution“ auf, um in Zukunft Gewalt gegen Frauen zu verhindern.

Auch Ministerpräsidentin Giorgia Meloni reagierte auf den Vorfall und kündigte entsprechende Maßnahmen an. Geplant sei ein Gesetzesentwurf, um Frauen besser zu schützen. Außerdem soll eine Kampagne mehr Aufmerksamkeit für die Problematik schaffen. Seit Anfang des Jahres sind dem Innenministerium zufolge, bereits 107 Frauen in Italien Opfer von geschlechtsspezifischer Gewalt geworden. Die meisten wurden durch einen Partner oder Ex-Partner ermordet.

Auch in Deutschland sind Femizide zunehmend ein Problem. Die SPD verlangte vor Kurzem härtere Strafen für Täter. (jus)