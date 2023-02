Welche Erreger die nächste Pandemie auslösen könnten – und was die Wissenschaft dagegen tut

Von: Carolin Gehrmann

Die Frage ist nicht, ob die nächste Pandemie droht, sondern wann – so die Ansicht vieler Fachleute. Doch welche Erreger könnten überhaupt eine Seuche auslösen?

Berlin – Nach der Pandemie ist immer nur vor der nächsten Pandemie. So oder so ähnlich lassen sich viele Aussprüche von Epidemiologen und Mikrobiologen der letzten Jahre deuten. Dabei ist die Gefahr durch das Coronavirus noch nicht einmal gänzlich zum Erliegen gekommen. Vor drei Jahren brach durch den Erreger SARS-CoV-2 die Corona-Pandemie über die Welt hinein. Mit den Auswirkungen kämpft sie seitdem noch immer, je nach Region mehr oder weniger stark.

Dabei könnte die nächste globale Krankheitswelle schon in den Startlöchern stehen, wie kreiszeitung.de berichtet. Zumindest sehen das einige Fachleute so – und die sollten es wissen. Infektionen mit dem Coronavirus gelten in Deutschland inzwischen als endemisch. Das bedeutet, sie treten von jetzt an als saisonale und regional begrenzte Krankheitswellen auf, ähnlich wie die alljährlichen Grippewellen.

Was kommt nach Corona? „Es wird weitere, vielleicht noch gefährlichere Pandemien geben“

„Es wird weitere, vielleicht noch gefährlichere Pandemien geben“, sagt auch Dr. Berit Lange, Leiterin der Klinischen Epidemiologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI). Denn mögliche Wege für die Krankheitserreger, wie sie zu den Menschen gelangen können, gibt es viele. Zecken, Vögel, Mücken, sogar die heimische Feldspitzmaus – sie alle tragen Erreger in sich, die das Zeug haben, die nächste Seuche unter Menschen auszulösen.

Vorausgesetzt, die Viren mutieren so, dass eine Übertragung von Mensch zu Mensch stattfinden kann, wie es bei Sars-CoV-2 der Fall war. Dann könnte die nächste, von Tieren ausgelöste Pandemie drohen.

Springt ein Erreger von Tieren auf den Menschen über, heißt das „Zoonose“

Die „Schuld“ an sogenannten Zoonosen tragen aber nicht die Tiere selbst, sondern es gibt viele, meist vom Menschen ausgelöste Ursachen dafür, dass Krankheitserreger von anderen Spezies auf uns Menschen überspringen. Momentan kursieren etwa 10.000 Erreger im Tierreich, die das Potenzial haben, auch Menschen zu infizieren.

Das geht aus einer Studie der Georgetown University in Washington hervor, die im Wissenschaftsmagazin Nature veröffentlicht wurde. Als Gründe dafür geben die Forschenden vor allem die Klimaerwärmung und die weltweit fortschreitende Zerstörung der Ökosysteme durch den Menschen an.

Nächste Krankheitswelle vom Ausmaß der Corona-Pandemie innerhalb der nächsten 59 Jahre möglich

Und die Wahrscheinlichkeit für ein solches Ereignis steigt. „Seit 1999 vergeht praktisch kein Jahr, in dem wir nicht ein neues, größeres Ausbruchsgeschehen feststellen“, sagt auch Virologe Gerd Sutter in einer Mitteilung der Ludwig-Maximilians-Universität München. In den nächsten Jahrzehnten könnte sich das Risiko von derartigen Krankheitsausbrüchen sogar verdreifachen, wie Wissenschaftler der Universität Padua im Jahr 2021 berechneten.

Das bedeutet: Schon innerhalb der nächsten 59 Jahre könnte es zur nächsten Krankheitswelle vom Ausmaß der Corona-Pandemie kommen. Auch der Spiegel schreibt: „Dass Erreger X kommen wird, ist sicher“.

Die Welt ist drei Jahre nach Ausbruch der Corona-Pandemie nicht für eine weitere Pandemie gerüstet

Welche Erreger sind das aber genau, die von der Wissenschaft derzeit mit Argusaugen beobachtet werden? Und was tun Politik und Fachleute, um ein solches Szenario zu verhindern oder sich darauf vorzubereiten? Nach Einschätzungen des Roten Kreuzes ist die Welt allerdings auch drei Jahre nach Ausbruch des Coronavirus nicht ausreichend für eine mögliche nächste Pandemie gerüstet, meldet die Nachrichtenagentur dpa.

Im internationalen Pandemie-Frühwarnzentrum in Berlin liegt der Fokus vor allem auf der digitalen Erfassung und der vernetzten Kommunikation über mögliche Infektionsherde zur Prävention.

Vor allem der Vogelgrippe-Erreger bereitet Medizinern aktuell Sorge

Zu tun haben die Wissenschaftler damit in den nächsten Jahren sicherlich genug. Denn Erreger, die beobachtungswürdig sind, gibt es zahlreich, allen voran – derzeit auch in unseren Breiten – der Vogelgrippe-Erreger. In der aktuellen Variante H5N1 sorgt er nicht nur für ein massives Sterben unter Wildvögeln, auch Tiere in Geflügelbetrieben sind betroffen und mussten massenweise getötet werden.

Zuletzt bereitete ein Ausbruch von H5N1 unter Nerzen in einer Pelzzuchtanlage in Spanien der Fachwelt erhebliche Sorgen, da das Virus offenbar in den Tieren mutiert war, sodass sie sich gegenseitig angesteckt haben.

Das Vogelgrippe-Virus H5N1 war in Nerzen mutiert – eine typische Eigenschaft von Influenza-Viren

Genau vor dieser Art von Entwicklung fürchten sich Epidemiologen, da Influenza-Viren in der Lage sind, sich schnell zu verändern und so an ihre Wirte anzupassen. Paart sich H5N1 dann möglicherweise mit einem anderen Grippevirus, das gefährlicher für den Menschen ist, hätte man es mit einem hochpathogenen, also krankmachenden, Erreger zu tun. Deshalb entschied man sich, die Nerze sicherheitshalber zu töten. Bislang gab es noch wenige Ansteckungen mit dem Vogelgrippe-Virus bei Menschen, doch der Verlauf der Krankheit ist verhältnismäßig schwer und endete in knapp 50 Prozent der Fälle tödlich.

Es gibt aber noch weitere Erreger, die aus der Luft angeschwirrt kommen können – und zwar durch Mücken, allen voran die asiatische Tigermücke. In den Achtziger- und Neunzigerjahren reiste sie, beziehungsweise ihre Eier, über Frachtschiffe, die alte Reifen geladen hatten, zu uns ein und brachte noch etwas mit: das Dengue-Virus. Die schwere Infektionskrankheit kann bei Menschen Fieber und Schüttelfrost auslösen, aber auch zu lebensgefährlichen inneren Blutungen führen.

Besonders von Mücken geht ein großes Infektionsrisiko aus

Dengue gehört zum Typ der Arboviren, die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als möglicher Kandidat für eine neue Pandemie gehandelt werden. Neben Dengue können auch Malaria, das West-Nil-Virus sowie Zika von Mücken übertragen werden. Sind heimische Mücken mit einer Tropenkrankheit infiziert, können sie die Krankheiten ebenso übertragen.

Bisher war es den Erregern in unseren Gefilden allerdings noch zu kalt: Sie brauchen zum Überleben mehrere Wochen mit hoher Lufttemperatur von 25 Grad und höher. Durch die Klimaerwärmung könnten diese Bedingungen allerdings bald immer öfter gegeben sein. Extremtemperaturen und heiße Sommer könnten Experten zufolge schon bald das neue Normal in Deutschland sein.

Der Klimawandel und die Globalisierung wirken „wie Brandbeschleuniger“ im Hinblick auf Infektionen

Der Klimawandel und auch die Globalisierung wirken „wie Brandbeschleuniger“ im Hinblick auf die Verbreitung von Krankheitserregern, schreibt der Spiegel. Zum einen können Viren durch das viele weltweite Reisen leicht von einem Kontinent auf den nächsten gelangen.

Zum anderen sorgt der weltweite Temperaturanstieg dafür, dass Überträger in Gebiete vordringen, in denen sie zuvor nicht heimisch waren. So findet sich inzwischen auch in Deutschland eine bestimmte Zeckenart, die das Krim-Kongo-Fieber weitergeben kann.

Durch die Zerstörung der Lebensräume kommen sich Mensch und Tier näher – das Risiko für Zoonosen steigt

Auch das Vordringen des Menschen in die natürlichen Lebensräume von Tieren ist ein Grund, warum tierische Erreger es immer leichter haben, auf den Menschen überzuspringen. In Asien, Afrika und Lateinamerika müssen vielerorts ganze Landschaften für den Anbau von Soja, Kaffee oder Palmöl weichen. Dadurch kommen sich Menschen und Tiere immer näher, was gegenseitige Ansteckungen wahrscheinlicher macht.

In Brasilien, aber auch in Afrika kommt noch hinzu, dass Teile der Bevölkerung immer mehr verarmten, dass ihnen keine andere Wahl bleibt, als sich von sogenanntem Buschfleisch zu ernähren, also von wildlebenden Säugetieren. Beim Zubereiten des Fleischs dieser Tiere ist die Gefahr einer Infektion über kleinste Wunden an den Händen besonders groß, erklärt der Deutschlandfunk. Darüber hinaus ist die medizinische Versorgung und Überwachung in diesen Regionen oft schlecht.

Massentierhaltung bietet die idealen Bedingungen für die Ausbreitung von Krankheiten

Aber auch in den reichen Industrieländern gibt es Probleme hinsichtlich der Infektionen bei Tieren. Denn die Bedingungen in der Massentierhaltung sind ein idealer Nährboden für die Übertragung von Krankheitserregern. Durch einen Mangel an Platz und Hygiene wird die Entstehung von Krankheiten begünstigt. Auch in vielen Bio-Betrieben weisen die Tiere Verletzungen und gesundheitliche Probleme auf, wie zuletzt die Verbraucherorganisation Foodwatch kritisierte.

In der klassischen Viehzucht setzt man daher auf den massiven Einsatz von Antibiotika. Doch auch das ist eine Gefahr für den Menschen, da sich so multiresistente Keime entwickeln können, gegen die gängige Präparate nicht mehr wirksam sind. Der ehemalige Leiter des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, sprach in dem Zusammenhang auch von einer „schleichenden Pandemie“ der Antibiotika-Resistenzen.

Zoonosen werden sich nicht verhindern lassen – man kann sie nur überwachen und frühzeitig reagieren

Die Gefahr von Zoonosen hat schon immer bestanden und Krankheiten, die Tiere und Menschen betreffen, werden sich auch nicht ausrotten lassen, erklärt Hartmut Hengel, Professor am Institut für Virologie des Universitätsklinikums Freiburg, gegenüber ARD Alpha. Was aber helfen kann, das Ausmaß solcher Entwicklungen besser einzuschätzen und frühzeitig zu reagieren, ist ein engmaschiges Infektions-Monitoring, um sich ein ständiges Bild über das weltweite Krankheitsgeschehen zu verschaffen.

Doch auch das Verhalten der Menschen gegenüber Tieren und der Natur müsse sich grundlegend ändern, wie eine Studie aus Cambridge deutlich macht. Berührungspunkte zwischen Wildtieren, sogenannten Nutztieren und Menschen müssen den Forschenden zufolge möglichst klein gehalten werden und die Standards in der Tiergesundheit angehoben werden.