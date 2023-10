Wetter-Phänomen El Niño könnte den kommenden Winter extrem werden lassen

Die zwei Wetterphänomene El Niño und La Niña haben Auswirkungen auf viele Regionen der Erde. Schon jetzt setzen sich erste Prozesse in Gang, die den kommenden Winter maßgeblich beeinflussen werden.

Stuttgart - Nach einem Sommer mit starken Hitzeperioden ist das Wetter stark abgekühlt. Der September soll aber den Sommer zurück nach Baden-Württemberg bringen. Das Wetter in Deutschland ist und bleibt eben unberechenbar. Denn viele Prozesse im globalen Wettergeschehen haben Auswirkungen darauf, welche Bedingungen hierzulande und in Europa herrschen. Zwei der wohl bekanntesten Phänomene sind El Niño und La Niña. Ersteres soll uns laut neuester Prognosen in diesem Jahr bevorstehen. Für Europa und somit auch für das Wetter in Deutschland könnte das 2023/2024 einen eisigen Winter bedeuten.

Wetterextreme: Das sind die Phänomene El Niño und La Niña

El Niño und La Niña sind wiederkehrende Wetterphänomene, die das Weltklima beeinflussen. Dabei handelt es sich um Temperaturschwankungen im zentralen und östlichen Pazifik am Äquator, die mit Schwankungen und Veränderungen in der Atmosphäre einhergehen. El Niño beschreibt die Erwärmung des Oberflächenwassers vor der Küste Südamerikas, während La Niña eine Abkühlung der Meeresoberfläche vor der Küste beschreibt.

Das wiederum beeinflusst die Niederschlagszyklen in den Tropen. Tritt El Niño auf, regnet es in Ostaustralien, Indonesien, auf den Philippinen, in Indien, Südafrika, aber auch im Norden Brasiliens weniger als normal. Im Westen Südamerikas, in Teilen Afrikas und in Teilen der USA regnet es hingegen weitaus mehr als üblich. In Europa hat El Niño hingegen meist eisige Temperaturen zur Folge. Die Auswirkungen auf die Niederschläge von La Niña sind das genaue Gegenteil.

Daher haben La Niña und El Niño ihre Namen La Niña ist spanisch und bedeutet übersetzt „kleines Mädchen“. In Südamerika drohen während La Niña Trockenheit und Dürre, in Südostasien und in Australien führt La Niña jedoch zu sintflutartigen Regenfällen bis hin zu Überschwemmungen. Peruanische Fischer gaben El Niño seinen Namen. Die Namensgebung hängt mit dem Auftreten des Wetterphänomens zusammen: Die Auswirkungen von El Niño (deutsch für „der Knabe“, im Fall des Wetterphänomens „das Christkind“) treten meist um die Weihnachtszeit herum in Erscheinung.

Außerdem führt El Niño in den meisten Regionen zu einem Temperaturanstieg, La Niña zu einem Temperaturrückgang. Die beiden Wetterphänomene können bis zu neun Monate andauern. Eigentlich treten diese in unregelmäßigen Abständen auf, im Schnitt alle zwei bis sieben Jahre. Grundsätzlich wechseln sich La Niña und El Niño ab, nicht selten liegt eine ein- bis zweijährige „neutrale Phase“ ohne diese Wetterereignisse dazwischen. In den vergangenen Jahren hat sich jedoch gezeigt, dass die beiden Phänomene nicht nach „Schema F“ eintreten. So folgte auf den La-Niña-Winter 2017/18 bereits 2018/19 ein El-Niño-Winter. Und seit 2020 trat La Niña dreimal in Folge und ganz ohne neutrale Phase dazwischen auf.

Wetterphänomen stellt Weltklima auf den Kopf: 2023/2024 droht ein El-Niño-Winter

Im südöstlichen Pazifik vor Südamerika und am pazifischen Äquator herrschen derzeit um ein Grad zu niedrige Wassertemperaturen. Im ersten Moment hört sich ein Grad nach wenig an, jedoch schwanken Wassertemperaturen weitaus weniger als etwa Lufttemperaturen, wodurch eine Änderung von einem Grad bereits große Auswirkungen hat. Denn das kühlere Wasser beeinflusst auch die darüber liegende Luft und kühlt diese ab. Dieses La-Niña-Phänomen ist nun das dritte Jahr in Folge in der Pazifikregion zu beobachten – so lange, wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen. Insgesamt liegt die Wassertemperatur seit August 2020 um 0,6 Grad unter dem Durchschnitt.

Doch wie wetter.com berichtet, scheint die lange La-Niña-Phase nun ein Ende zu finden. „Die Wassertemperaturen im Ostpazifik sind schon leicht gestiegen und im Äquatorumfeld beginnen sie jetzt auch zu steigen“, schreibt das Wetterportal. In der Regel würde vorerst eine neutrale Wetterphase folgen. Die Wetterexperten spekulieren allerdings, dass sich in dieser Zeit die Wasserströmung im Pazifik komplett verändert – und das würde schon für den Winter 2023/2023 ein El-Niño-Ereignis bedeuten.

Mit verheerenden Auswirkungen: Wie anfangs beschrieben, ändert sich durch El Niño in vielen Regionen der Erde das Wetter ins Extreme. In Wüstengebieten kann das Phänomen etwa für extreme Regenfälle sorgen, während in üblicherweise feuchten Gebieten schlimme Dürren die Folge sind. Sogar das Ausbleiben eines kompletten Jahresniederschlags ist möglich. Experten gehen davon aus, dass der Klimawandel die Auswirkungen von El Niño verstärkt.

Laut wetter.com ist die Wahrscheinlichkeit aktuell hoch, dass ein El-Niño-Winter bevorsteht. Den neuesten Prognosen zufolge ist die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten des Ereignisses in den Sommermonaten stark gestiegen. Von August bis November 2023 liegt die Wahrscheinlichkeit dafür bei 66 Prozent, so das Wetterportal. Auch die Prognosen der amerikanischen Wetterbehörde NOAA deuten auf das Ereignis hin. Für den Sommer 2023, insbesondere für Juni, sieht die Berechnung des CFS-Modells überwiegend positive Temperaturabweichungen der Wassertemperatur im Pazifik. Demnach würde sich der Ostpazifik vor Südamerika erwärmen, was wiederum auf einen El-Niño-Winter hindeutet.

Glaubt man den Wettermodellen, könnte 2023 ein Jahr der Wetterextreme werden. Der Frühling soll „rekordwarm“ werden. Die Wärme könnte sich auch den Sommer über halten.