ZDF-Reporter enthüllt pikante Faeser-Nachricht am Wahltag: „Was war denn da los?“

Von: Erik Scharf

Nancy Faeser ist die große Verliererin bei der Hessen-Wahl. In einem Podcast setzt ZDF-Comedian Fabian Köster nun noch einen drauf.

Kassel – Eine Woche lang steht die Hessen-Wahl 2023 in den Büchern, doch der Spott für die großen Verlierer bei der Landtagswahl reißt nicht ab. Die SPD um Spitzenkandidatin und Bundesinnenministerin Nancy Faeser erlebte ein Debakel. Es war das schlechteste Ergebnis aller Zeiten für die Sozialdemokraten bei einer Landtagswahl in Hessen.

Nur 15,1 Prozent der Stimmen entfielen auf die SPD, ein sattes Minus von 4,7 Prozent im Vergleich zu 2018. Die Frage nach den Gründen für das Desaster beschäftigt offenbar nicht nur die Parteimitglieder. Auch Comedian und heute-show-Reporter Fabian Köster und Ex-Fußballprofi Jonas Hector fachsimpeln in ihrem neuen Podcast „Schlag und Fertig“ über das stark gesunkene Vertrauen der Wählerschaft in die SPD – und am Ende verrät Köster noch eine Nachricht auf seinem Smartphone am Wahltag.

Nancy Faeser tippt im Bundestag ins Handy. ZDF-Comedian Fabian Köster enthüllte in einem Podcast eine Nachricht der Bundesinnenministerin am Wahltag in Hessen. © Bernd Elmenthaler/Imago

Fabian Köster über SPD: „Das S steht für Sonstige“

Doch der Reihe nach: In dem Podcast lassen Köster und Hector die Woche aus ihrer Sicht Revue passieren. Und, so erzählt es Jonas Hector, der vor wenigen Monaten seine Karriere als Fußballprofi beim 1. FC Köln beendete: Die Landtagswahlen in Hessen und Bayern waren auch für ihn ein wichtiges Thema – und vor allem das schlechte Abschneiden von Nancy Faeser. „Das war wirklich erschreckend. Man geht ja davon aus als Partei, wenn ich so jemanden in den Wahlkampf schicke, dass das ein Faustpfand für mich ist. Aber: Pustekuchen“, sagte Hector.

Auf der anderen Seite hielt sich Köster nicht mit Gags über die Sozialdemokraten zurück – so, wie man ihn von seinen Interviews bei Reportereinsätzen mit Politikern kennt. Seine Knallhart-Analyse zur SPD: „In Bayern steht das S steht für Sonstige. Aber in Hessen mit der Bundesinnenministerin angetreten und so derbe verloren, das ist wirklich hart“, sagt Köster und zog Parallelen zu CDU-Politiker Norbert Röttgen, der in Nordrhein-Westfalen ebenfalls als Bundesminister bei der Landtagswahl 2012 als Spitzenkandidat getreten war, eine deutliche Abfuhr bekam und anschließend von der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel aus dem Kabinett geworfen wurde. „Und die hat nicht mal Andi Scheuer gefeuert“, schob Köster hinterher.

Comedian Fabian Köster, bekannt als Reporter in der ZDF-Sendung „heute-show“. © Christoph Hardt/Imago

ZDF-Comedian Fabian Köster über eine Instagram-Nachricht von Faeser am Wahltag

Dass Nancy Faeser dieses Schicksal noch nicht ereilt hat, wundert auch Hector und Köster. Für Köster lag die schwere Niederlage der SPD in Hessen aber auch mit der Kommunikation im Vorfeld der Wahl begründet. „Es ist natürlich auch weird, wenn du als Ministerin sagst, ich bleibe nur in Hessen, wenn ich gewinne. Faeser hat vorher gesagt, sie wird auf keinen Fall in die Opposition gehen, das war sie ja schon. Und wenn es dann doch nur um den Lebenslauf geht, joa, das Ergebnis hat sie ja jetzt gekriegt“

Und dann packte Köster ein pikantes Detail aus: „Was für mich interessant war: Am Wahltag, die erste Benachrichtigung auf meinem Handy, die ich von Instagram hatte, war: Nancy Faeser folgt dir jetzt. Wo ich mir wirklich dachte, es ist Wahltag und ich weiß nicht, entweder hatte sie schon komplett aufgegeben...“, setzte Köster gerade zum Rundumschlag an, als Hector dazwischengrätschte: „Oder Hoffnung geschöpft“.

Jonas Hector beendete im Sommer seine Karriere als Fußballprofi – und sitzt nun gemeinsam mit Fabain Köster am Podcast-Mikro. © Ralf Treese/Imago

Instagram-Nachricht von Faeser: „Was war da los?“

Doch damit war die Geschichte noch nicht beendet: „Das Schöne ist, die Benachrichtigung habe ich gekriegt, und dann habe ich direkt nachgeguckt, sie ist mir direkt wieder entfolgt. Was war da los?“, fragte Köster hörbar amüsiert. Sein Podcast-Mitspieler Hector verwertete die Vorlage direkt: „Hat man das nicht früher gemacht, wenn man single war? Einfach mal kurz anstupsen quasi?“ Die Frage klärten Köster und Hector nicht weiter auf. Dass sich Nancy Faeser dazu äußern wird, könnte durchaus noch passieren. Denn Hector schlug vor: „Vielleicht kannst du auch mal nachfragen in den nächsten Wochen, wenn sich die Gelegenheit ergibt.“ Ob Köster wiederum die Vorlage von Hector verwertet, bleibt abzuwarten. (esa)