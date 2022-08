TV-Sendung sucht nach vermisster Nancy (25) - Ihr Bruder tritt live vor die Kameras

Von: Jennifer Lanzinger

Seit 13 Jahren gilt Nancy Köhn bereits als vermisst. © Polizei Cuxhaven

Durch Aktenzeichen XY erhoffen sich Ermittler eine neue Spur im Cold Case Nancy Köhn. Der Bruder der damals 25-Jährigen möchte sich live im Studio an die Zuschauer wenden.

Cuxhaven - Bereits seit 13 Jahren fehlt jede Spur von Nancy Köhn, nun erhoffen sich Ermittler endlich die entscheidende Spur in dem Cold Case. Durch die TV-Sendung Aktenzeichen XY wird der Fall der vermissten 25-Jährigen nun noch einmal aufgerollt. Auch der Bruder der jungen Frau wird vor die Kameras treten.

Nancy Köhn seit 13 Jahren vermisst: Aktenzeichen XY stellt Cold Case vor

Es ist ein mysteriöser Kriminalfall, der Ermittlern bereits seit 13 Jahren Rätsel aufgibt. Die damals 25 Jahre alte Nancy Köhn lebte bis zu ihrem Verschwinden, mutmaßlich im Februar 2009, mit ihrem Lebensgefährten in Hechthausen, im Ortsteil Bornberg. Erst im Juli 2009 meldete die Familie der jungen Frau Nancy als vermisst. Kurz zuvor, im April 2009 wurde der Pkw der jungen Frau durch eine Behörde in Hamburg an der S-Bahn-Station „Mittlerer Landweg“ im Stadtteil Allermöhe entstempelt. Anschließend wurde das Fahrzeug im Juni 2009 von der S-Bahnstation weggeschleppt und verschrottet. Wie die Polizei mitteilt, war dieses zu dem Zeitpunkt aufgebrochen, es habe eine Gefahr dargestellt. Auf die Post, die Nancy Köln als Halterin des Fahrzeugs aus diesem Grund bekommen hatte, hatte die junge Frau nicht reagiert.

Die Polizei erhofft sich im Fall Nancy Köhn auch Hinweise zu ihrem Auto. © Polizei Cuxhaven

Im Zuge der aktuellen Ermittlungen sucht die Polizei auch nach denjenigen, der damals in das Fahrzeug der jungen Frau eingebrochen ist und dieses beschädigt hatte. „Diese Taten sind mittlerweile verjährt!“, so die Polizei auf einem Fahndungsplakat.

Nancy wird als etwa 155cm groß und sehr korpulent beschrieben. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug die junge Frau ihr dunkelblondes Haar schulterlang mit Mittelscheitel. Sie soll zuletzt blaue Schuhe der Marke Buffalo getragen haben. Zum damaligen Zeitpunkt war Nancy Köhn in Besitz eines blauen Ford Mondeo mit dem amtlichen Kennzeichen CUX-LW 562.

TV-Sendung hatte schon einmal nach Nancy gesucht - Ermittler glauben an Gewaltverbrechen

Auch damals wurde nach der jungen Frau mithilfe der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY gesucht, der entscheidende Hinweis blieb jedoch aus. Die Polizei glaubt noch immer, dass die damals 25-Jährige einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen sein muss. Zu diesem Entschluss kamen jetzt auch neutrale Ermittler und Studierende der Polizeiakademie Nienburg, die sich ein weiteres Mal mit dem Fall beschäftigt haben. Wie die Polizei in einer Mitteilung erklärt, brachte auch ein Gespräch mit den Angehörigen den Anstoß, den Fall nun noch einmal aufzurollen.

Aus diesem Grund stellen Ermittler erneut den Fall der vermissten Nancy Köhn in der ZDF-Sendung vor. Der Ermittler der Polizei Cuxhaven wird dabei von dem Bruder der Vermissten begleitet, dieser möchte einen Appell an die Zuschauer der Sendung richten.

Wer kann Hinweise im Fall Nancy Köhn geben? Fahndungsplakat erstellt und Belohnung ausgelobt

Die Polizei Cuxhaven hat nach der Sendung im ZDF ein Hinweistelefon geschaltet. Hinweise können dann über die Rufnummer 04721-573200 entgegen genommen werden. Für die Fahndung nach Nancy Köhn wurde zudem ein neues Fahndungsplakat erstellt, eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro wurden für sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung des Falles führen, ausgelobt.