Sylt-Urlauberin entdeckt zufällig „Promi“ auf Wintermarkt, der „oft erkannt und angesprochen“ wird

Von: Armin T. Linder

Einen „Promi“ in der Öffentlichkeit zu entdecken, ist nicht jedem vergönnt. Eine Sylt-Besucherin hatte das Glück und sorgt mit einem Foto für Begeisterung.

Sylt – Auf Deutschlands Weihnachtsmärkten ist viel los. Da findet man manchmal nicht mal die Freunde, nach denen man sucht. Umso bemerkenswerter, dass eine Sylt-Urlauberin nun eine Person entdeckt hat, die sie nur aus dem Internet kennt. Trotz der dicken Verpackung in Winter-Klamotten, wie sie schon bei Bastian Schweinsteiger geholfen haben könnte, um einigermaßen unbehelligt zu bleiben.

Autorin entdeckt Sylt-Influencerin auf Wintermarkt

Sibylle Narberhaus erkannte den „Promi“ jedoch und sprach ihn an. Die Anführungszeichen bei „Promi“ rühren daher, dass in anderen Ecken Deutschlands wohl kaum jemand der Name Finja Schulze etwas sagen dürfte. Im Norden und auf Sylt hingegen ist sie sehr bekannt. Als „Sylt Fräulein“ gibt sie in ihrem Blog verschiedene Tipps zur Insel, veröffentlicht Magazine und ist auch bei Instagram mit knapp 60.000 Followern als „Syltfluencerin“ aktiv, zudem unterhält sie noch weitere Blogs.

Das Foto mit dem lokalen Promi postete Sibylle Narberhaus (l.) bei Facebook. © Sibylle Narberhaus

Narberhaus bat sie um ein gemeinsames Selfie. Und freute sich so sehr über das kleine Erlebnis, dass sie das Foto in eine große Sylt-Facebook-Gruppe mit knapp 140.000 Mitgliedern postete. „Zufällig das Sylt Fräulein auf dem Wintermarkt getroffen“, schreibt sie und kassiert Hunderte Likes. „Sehr toll“ und „Wie schön! Grüß schön!“, schreiben die Nutzer. Viele kommen gar nicht mehr dazu, sich zu äußern, weil die Kommentarfunktion deaktiviert wurde. Grund: eine hitzige Diskussion über die Tatsache, dass das Event auf Sylt „Wintermarkt“ heißt und nicht „Weihnachtsmarkt“.

Von Narberhaus könnten übrigens manche auch schon gelesen haben. Die gebürtige Frankfurterin wohnt zwar in der Nähe von Hannover, aber Sylt ist ihre Leidenschaft. So sehr, dass sie als Autorin verschiedene Sylt-Krimis veröffentlicht hat, zuletzt „Syltschwur“. Erkannt wird sie – anders als Schulze – öffentlich natürlich eher nicht. Die Reise-Bloggerin hingegen werde „ziemlich oft erkannt und angesprochen“, erklärt sie kreiszeitung.de und freue sich, wenn die Menschen „so nett sind wie die Dame auf den Foto“, sie „habe schon viele schöne Begegnungen erlebt“.

„Ich kannte Finja vorher nicht persönlich, aber sie ist auf Sylt sehr bekannt“

Auch Narberhaus erinnert sich gegenüber kreiszeitung.de an die Begegnung. „Ich kannte Finja vorher nicht persönlich, aber sie ist auf Sylt sehr bekannt“, so die Autorin. „Ich habe sie gesehen und habe sie angesprochen, ob wir ein Foto zusammen machen können. Dann haben wir noch ein paar Sätze gesprochen, dass ich gerade im Urlaub bin und was mich mit der Insel verbindet. Da habe ich erzählt, dass ich Sylt-Krimis schreibe. Das Gespräch hat nur ein paar Minuten gedauert, aber ich fand es schön, sie persönlich getroffen zu haben, weil ich ihre Magazine lese und mich über Tipps und Anregungen die Insel betreffend freue.“ Ob die beiden auch das Sansibar empfehlen würden? Über den Promi-Hotspot zogen unlängst mehrere Besucher vom Leder. (lin)