„Historischer Tag“: NASA-Mondmission „Artemis 1“ erfolgreich beendet – Raumkapsel zurück auf der Erde

Von: Patrick Huljina

Am Sonntag landete die „Orion“-Kapsel der NASA-Mission „Artemis 1“ im Pazifik. Damit ist ein weiterer Schritt zur Rückkehr der Menschen auf den Mond gemacht.

San Diego - Die unbemannte „Orion“-Kapsel der NASA-Mondmission „Artemis 1“ ist seit Sonntag (11. Dezember) zurück auf der Erde. Nach knapp 26 Tagen im All gelang eine Bilderbuch-Landung im Pazifik vor der mexikanischen Küste. „Wasserlandung“, schrieb die US-Raumfahrtbehörde auf Twitter. Ein „historischer Tag“, erklärte NASA-Chef Bill Nelson stolz. Die Testmission gilt als wichtiger Schritt für die Rückkehr von Menschen auf den Mond, mit dem Fernziel einer Reise zum Mars.

„Artemis 1“: NASA-Mission erreichte alle geplanten Meilensteine

Die „Artemis 1“-Mission stand anfangs nach Kostenexplosionen und immer neuen Startverschiebungen – wegen technischer Probleme oder stürmischem Wetter – unter keinem guten Stern. Am 16. November hob „Orion“ schließlich mit der Rakete „Space Launch System“ von Cape Canaveral endlich ab. Auf spektakulären Live-Bildern war nun am Sonntag zu sehen, wie die Kapsel von Fallschirmen gebremst, im Meer aufsetzte.

Nach rund vier Wochen im All ist die unbemannte „Orion“-Kapsel der Mondmission „Artemis 1“ sicher im Pazifik gelandet. © Caroline Brehman/dpa

Knapp vier Wochen lang konnten alle geplanten Meilensteine abgehakt werden: Vorbeiflug am Mond, Einschwenken in die Umlaufbahn des Mondes, Ausschwenken aus der Umlaufbahn des Mondes, weiterer Vorbeiflug am Mond – und nun die Landung. Die NASA konnte sogar einen neuen Rekord vermelden. „Orion“ sei insgesamt 1,4 Millionen Meilen durch den Weltraum gereist, habe den Mond umflogen und wichtige Daten gesammelt, erklärte die NASA.

„Historischer Moment“: Erfolgreicher Test für NASA-Mondmission

„Wir sind einen Schritt näher gekommen, Astronauten auf den Mond zu schicken“, gratulierte die US-Vizepräsidentin Kamala Harris auf Twitter. Der deutsche Astronaut Alexander Gerst zeigte sich ebenfalls begeistert. „Ein historischer Moment und Meilenstein der Raumfahrt“, schrieb er auf Twitter. „Die Menschheit hat wieder ein Raumschiff, das Menschen über den Erdorbit hinaus ins All tragen kann, um Mond und Mars zu erforschen.“

Der Tag der Landung der „Orion“-Kapsel auf der Erde war historisch interessant. Genau 50 Jahre zuvor – am 11. Dezember 1972 – war „Apollo 17“ als bis heute letzter bemannter Besuch von der Erde auf dem Mond gelandet. Insgesamt brachten die USA als bislang einziges Land mit den „Apollo“-Missionen zwischen 1969 und 1972 zwölf Astronauten auf den Mond.

Die „Orion“-Kapsel im Anflug auf die Erde. © NASA/dpa

„Artemis“-Programm der NASA: Rückkehr der Menschen auf den Mond – und mehr

NASA-Chef Nelson sagte am Sonntag, das Ziel sei es nun, von zukünftigen Mondmissionen zu lernen, um den Kosmos zu erforschen. Ende der 2030er Jahre wollten sie mit Menschen zum Mars – „und dann noch weiter hinaus“. Nach den Plänen der NASA könnte der erste bemannte Flug („Artemis 2“) um den Mond herum in zwei Jahren stattfinden.

Ein weiterer Flug mit Astronauten inklusive Mondlandung („Artemis 3“) soll daraufhin folgen. Das nach der griechischen Göttin des Mondes benannte Programm „Artemis“ sieht erstmals auch eine Frau und eine nicht-weiße Person auf dem Mond vor. (ph/dpa)