Wenn du zwischen dem 29. November und 17. Dezember geboren bist, hast du ein neues Sternzeichen

Von: Yasina Hipp

„Hilfe, bin ich jetzt nicht mehr Schütze?“

Die Sternzeichen-Community auf TikTok ist in Aufruhr. Man muss aber ergänzen: mal wieder. Es gibt unzählige Videos, in denen TikToker:innen ein „neues Sternzeichen“, das den Namen „Schlangenträger“ trägt, besprechen. Aber wirbelt der Schlangenträger nun wirklich alles durcheinander? Besonders Personen mit dem Schütze-Sternzeichen sind besorgt, sie wären von der Änderung massiv betroffen.



Neues Sternzeichen schon seit Jahren bekannt

Die Diskussion um das 13. Sternzeichen ist in der westlichen Astrologie nicht neu. Schon 2016 schrieb die NASA einen Blogpost auf tumblr.com, in dem die Raumfahrtbehörde, die astronomischen Hintergründe dazu erklärt. Schon vor 3000 Jahren unterteilten die Babylonier den Tierkreis in zwölf Teile, basierend auf ihrem zwölfmonatigen Kalender und ordneten jedem Teil eine Sternen-Konstellation zu. Schon damals war ihnen die Existenz des Schlangenträgers (lat.: Ophiuchus) bewusst. Sie ließen das Zeichen aber außen vor.

Auf TikTok ist die Diskussion über das 13. Sternzeichen erneut viral gegangen. Es würde sich nämlich zwischen das Skorpion- und das Schütze-Sternzeichen schieben. Schlangenträger wärst du also, wenn du zwischen dem 29. November und 17. Dezember geboren bist. Vor allem also der bisherige Schütze-Zeitraum vom 23. November bis zum 21. Dezember würde durcheinander gebracht.

Vier Dinge könnten sich für dich nun ändern, wenn du statt Schütze plötzlich Schlangenträger wärst:

1. Zu deinen positiven Eigenschaften käme noch was dazu.

Schützen gelten als optimistisch, lebenslustig, idealistisch, extrovertiert und leidenschaftlich. Viel davon bleibt auch den Schlangenträgern erhalten. Sie sind begeisterungsfähig, weltoffen, und auch leidenschaftlich und optimistisch.

2. Deine Schwächen würden sich ändern.

Zu den Schwächen von Schützen gehören unter anderem Überheblichkeit, Ungeduld, Leichtfertigkeit und Eigensinnigkeit. Die Eigenschaften des Schlangenträgers sind eine Kombination aus Schütze und Skorpion. Das ist auch bei den Schwächen zu sehen. Schlangenträger lieben das Extreme, sind schnell eifersüchtig und aufbrausend und gelten als verbissen ehrgeizig,

3. Dein Zeichen wäre nicht mehr Pfeil und Bogen.

Für dich als Schütze würde nun auch nicht mehr das Zeichen mit stilisierten Pfeil und Bogen: ♐ gelten. Du müsstest dich mit dem Zeichen für Schlangenträger identifizieren. Einem stilisierten Menschen, der mit einer Schlange ringt: ⛎.

4. Du müsstest nach anderen Sternen Ausschau halten.

Nicht nur das Zeichen selbst ändert sich. Beim Blick in den Nachthimmel musst du künftig die Augen nach einer anderen Sternenkonstellation offen halten:

Die Sternenkonstellation von Schütze und Schlangenträger unterscheiden sich deutlich. © Pond5 Images/Imago

Wie aber schon die NASA-Astronomen in ihrem Blogpost von damals betonten: Astrologie ist keine Wissenschaft, es ist die Überzeugung und der Glaube, dass die Sterne Einfluss auf uns Menschen haben können. Und da sich die westliche Astrologie nicht an astronomischen Sternbildern, sondern am tropischen Tierkreis orientiert, ändert sich durch das neue Sternbild nichts. Alle Schützen können also Schütze bleiben.



