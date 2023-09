Nasa-Sonde „Osiris-Rex“ bringt Material von gefährlichem Asteroiden zur Erde

Von: Tanja Banner

Sieben Jahre war die Nasa-Sonde „Osiris-Rex“ unterwegs, nun soll sie Bodenproben eines Asteroiden auf der Erde abwerfen. Die Forschung ist gespannt.

Utah – Eines Tages im Jahr 2182 wird der Asteroid „Bennu“ der Erde sehr nahekommen. Dann besteht eine geringe Chance, dass er auf der Erde einschlägt. Doch die Wahrscheinlichkeit dafür ist minimal und der Termin in weiter Ferne – „Bennu“ steht derzeit aus einem anderen Grund im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit: Am Sonntag (24. September) wird die Nasa-Raumsonde „Osiris-Rex“ eine Kapsel mit Bodenproben von „Bennu“ über der Erde abwerfen.

„Osiris-Rex“ hat eine lange Reise hinter sich: Gestartet im Jahr 2016 hat die Sonde zwei Jahre gebraucht, um den Asteroiden überhaupt zu erreichen. Dann hat sie ihn zwei Jahre lang umkreist und erforscht, bevor sie im Oktober 2020 in einem waghalsigen Manöver eine Bodenprobe genommen hat. Diese Probe ist in einer Kapsel versiegelt, die „Osiris-Rex“ am Sonntag bei einem Vorbeiflug an der Erde in einer Höhe von 102.000 Kilometern abwerfen wird.

Zeitplan der Osiris-Rex-Landung am 24. September 12.42 Uhr (MESZ): Die Raumsonde Osiris-Rex gibt die Kapsel frei - wenn zuvor vom Missionsteam das Go gegeben wurde. 13.02 Uhr (MESZ): Osiris-Rex startet die Triebwerke, um sich auf ihre neue Flugbahn zu bewegen - weg von der Erde und hin zum Asteroiden Apophis. 16.42 Uhr (MESZ): Die Kapsel tritt in einer Höhe von etwa 132 Kilometern in die Erdatmosphäre ein. Dabei hat sie eine Geschwindigkeit von etwa 44.500 km/h. 16.43 Uhr (MESZ): Die Kapsel erreicht jetzt die höchste Temperatur beim Wiedereintritt. Sie ist nun 2760 Grad Celsius heiß. 16.44 Uhr (MESZ): Der Bremsschirm wird in einer Höhe von etwa 31 Kilometern ausgelöst und stabilisiert die Kapsel. 16.45 Uhr (MESZ): Auch wenn die Raumsonde Osiris-Rex sich von der Erde wegbewegen soll, kommt sie der Erde zu diesem Zeitpunkt erst einmal besonders nah: Nur 779 Kilometer liegen zwischen der Sonde und der Erde. 16.50 Uhr (MESZ): Der Hauptfallschirm der Kapsel öffnet sich jetzt in einer Höhe von etwa 1,6 Kilometern. 16.55 Uhr (MESZ): Die Kapsel der Raumsonde Osiris-Rex landet auf der Erde - hoffentlich mit jeder Menge Material vom Asteroiden Bennu. Quelle: Nasa

Nasa-Sonde „Osiris-Rex“ wirft Bodenprobe von Asteroid „Bennu“ zur Erde

Vier Stunden später wird die Kapsel in die Erdatmosphäre eindringen, wo sie sehr hohen Temperaturen ausgesetzt sein wird. 13 Minuten dauert es dann noch bis zur Landung mithilfe eines Fallschirms auf einem Testgelände des US-Verteidigungsministeriums im US-Bundesstaat Utah. Ist die Kapsel heruntergekommen, wird sie von Spezialisten eingesammelt und sofort per Hubschrauber in einen Reinraum gebracht. Anschließend wird das Material ersten Tests unterzogen und an Forscherinnen und Forscher verteilt.

Sieben Jahre und sieben Milliarden Kilometer liegen dann hinter der Kapsel – warum betreibt die Forschung für eine Bodenprobe so viel Aufwand? Es hat damit zu tun, woher die Bodenprobe kommt: Von einem Asteroiden. Diese Himmelskörper gelten als „Zeitkapseln“ aus der Entstehungszeit des Sonnensystems, da es damals schon Asteroiden gab. Ihr Material wurde vom Vakuum im Weltall konserviert und kann nun Aufschluss darüber geben, wie das Sonnensystem und die Planeten entstanden.

Was sich die Forschung von der Asteroiden-Bodenprobe erhofft

Doch Asteroiden sind noch mehr als das: Die Forschung vermutet, dass die Himmelskörper daran beteiligt waren, das Leben auf der Erde zu ermöglichen. Es besteht der Verdacht, dass Gesteinsbrocken aus dem All – wie Asteroiden und Meteoriten – Wasser und möglicherweise auch „Bausteine des Lebens“ wie Kohlenstoff auf die Erde brachten. Diesen Vermutungen will die Forschung nachgehen und benötigt dafür Asteroiden-Material, das nicht mit der Erde in Berührung gekommen ist. „Osiris-Rex“ wird dieses Material liefern.

Auf der Erde landen wird die Raumsonde jedoch nicht. Sie hat von der US-Raumfahrtorganisation Nasa eine weitere Mission erhalten und wird bereits wenige Minuten nach dem Abwurf der Kapsel ihre Triebwerke zünden, um ihre Flugbahn zu ändern. Das neue Ziel der Raumsonde, die dann „Osiris-Apex“ heißen wird, ist der Asteroid „Apophis“. Er wird der Erde im Jahr 2029 sehr nahekommen.

Die Forschung ging lange Zeit davon aus, dass „Apophis“ eines Tages mit der Erde kollidieren wird. Diese Gefahr ist mittlerweile ausgeräumt, doch der Asteroid interessiert die Forschung noch immer. Bodenproben wird „Osiris-Apex“ von „Apophis“ jedoch keine nehmen können – die Rückführungs-Kapsel befindet sich dann schließlich bereits auf der Erde. (tab)