Asiatische Hornisse breitet sich weiter aus: Das müssen Sie wissen

Von: Jonah Reule

Teilen

Die Asiatische Hornisse taucht immer wieder in Deutschland auf. Zuletzt wurde sie in Hamburg gesehen. In NRW werden die Tiere auch immer öfter gesichtet.

Köln/Hamburg – Bereits seit Monaten breitet sich die Asiatische Hornisse in Deutschland aus. Zuletzt gab es Berichte über Sichtungen in Hamburg. Die invasive Hornissenart, die einheimischen Bienen gefährlich werden, hat sich auch in NRW festgesetzt.

Die Asiatische Hornisse wird immer häufiger gesehen. © Wirestock/Imago

Asiatische Hornisse in NRW bereits fast überall verbreitet – bislang 83 Beobachtungen 2023

In NRW wurde die Asiatische Hornisse zum ersten Mal im Jahr 2020 im Kreis Heinsberg gesehen. „2022 wurden Tiere in Düsseldorf, Duisburg, Köln und Grevenbroich gesichtet“, so das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) NRW. Dabei wurden auch erste Nester in NRW gefunden. Zwischen Mai und Juli 2023 stiegen die Sichtungen der Asiatischen Hornisse in NRW dann sprunghaft an. Dabei wurde der „schwarze Jäger“, wie die Asiatische Hornisse aufgrund ihrer Färbung genannt wird, in vielen NRW-Städten gesehen. Dazu zählen unter anderem Dormagen, Frechen und Mönchengladbach.

Mittlerweile wurde die Asiatische Hornisse laut Lanuv 2023 in NRW bereits 83 Mal beobachtet. Das Verbreitungsgebiet erstreckt sich dabei laut einer Fundkarte vom Westen NRWs bei Aachen bis nach Ostwestfalen in Bielefeld. Die meisten Sichtungen der Asiatischen Hornisse gab es jedoch zwischen den Grenzregionen zu Holland und Belgien und dem Ruhrgebiet.

Asiatische Hornisse (Vespa velutina) ▶ Größe: Königin bis 3 Zentimeter Körperlänge, Arbeiterin bis 2,4 Zentimeter. Zum Vergleich: Eine heimische Honigbiene hat eine Körperlänge zwischen einem und 1,8 Zentimeter ▶ Vorkommen: Heimisch in Südostasien. 2004 erstmals in Europa in der Nähe von Bordeaux festgestellt. Nun auch in Deutschland und NRW ▶ Nistplatz: Hauptsächlich im Freien, in Baumkronen, oft in über zehn Metern Höhe ▶ Stich: Ähnlich wie bei der Europäischen Hornisse. Das Gift hat keine höhere Toxizität als das der Honigbiene

Asiatische Hornisse: Sichtungen sollen sofort gemeldet werden

Für die Menschen stellt die Asiatische Hornisse laut dem Lanuv keine konkrete Bedrohung dar. Anders sieht die Sache allerdings bei Tieren aus. Denn die Asiatische Hornisse gilt als ein Allesfresser. Auch heimische Bienen stehen auf ihrem Speiseplan, weshalb die Asiatische Hornisse als Bedrohung für Bienen gilt. „Um wirksame und effiziente Maßnahmen zur Bekämpfung durchführen zu können, ist es wichtig, jede Sichtung zu melden“, appelliert das Lanuv an die Bevölkerung. Konkret heißt das für jeden: Wer eine Asiatische Hornisse in NRW sieht, sollte seine Beobachtung den Behörden melden.

Woran erkenne ich die Asiatische Hornisse?

Unterscheiden lässt sich die Asiatische von der Europäischen Hornisse unter anderem durch ihre auffällig schwarze Färbung am Körper und ihre gelben Beine:

Während bei der Europäischen Hornisse der Kopf rötlich bis schwarz gefärbt ist, hat die Asiatische Hornisse einen schwarzen Kopf mit orangefarbener Stirn.

Der sogenannte Thorax, also der Bereich zwischen Kopf und Hinterleib, ist bei der Europäischen Hornisse rotbraun mit einer schwarzen, v-förmigen Zeichnung. Der Thorax der Asiatischen Hornisse ist komplett schwarz.

Der Hinterleib der Asiatischen Hornisse ist dunkler als bei der heimischen Art. Die vorderen Segmente sind schwarz und nur die Spitze ist orangegelb gefärbt. Bei der Europäischen Art sind die vorderen Segmente rotbraun und schwarz, und zur Spitze hin weist sie die wespentypische schwarze Zeichnung auf gelbem Grund auf.

Unter anderem am sogenannten Thorax, also dem Bereicht zwischen Kopf und Hinterleib, kann man die Asiatische Hornisse als solche erkennen. (Archivbild) © Axel Heimken/dpa

Weitere Unterschiede zwischen den beiden Arten:

Europäische Hornisse Asiatische Hornisse Arbeiterinnen ernähren sich von Süßem wie Baumsäfte, Nektar, Fallobst. Die Larven fressen Eiweißreiches, auch Insekten Arbeiterinnen brauchen süße Nahrung wie Nektar, Fallobst. Die Larven fressen auch Bienen. Nisten in wettergeschützte Hohlräumen wie Nistkästen, Dachböden oder Rollladenkästen Nisten im Freien, oft in Baumkronen in über 10 Metern Höhe Ein Hornissenvolk zählt etwa 400 bis 700 Individuen. Die Population ist deutlich größer: 1000 bis 2000 Hornissen leben in einem Volk

Auch in ihrer Lebensweise und ihrem Verhalten unterscheidet sich die Asiatische Hornisse von der Europäischen Hornisse. (jr) Täglich informiert, was in Köln, Düsseldorf und NRW passiert – einfach unseren kostenlosen 24RHEIN-Newsletter abonnieren.