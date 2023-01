Nazi-Schatz? Rote Kreuze auf neu veröffentlichter Karte löst Jagd aus

Nazi-Schatzkarte soll zum Versteck in den Niederlanden führen. Das historische Dokument mit den drei roten Kreuzen weckt Hoffnungen. © Niederländisches National Archiv

Ein Dokument aus dem Zweiten Weltkrieg sorgt für Wirbel. Es soll zum Versteck eines alten Nazi-Schatzes führen. Das niederländische Nationalarchiv ist von dem Interesse an der Schatzkarte „überwältigt“.

Ommeren – Nach mehr als 80 Jahren hat das niederländische Nationalarchiv nach eigenen Angaben eine „echte Schatzkarte“ online veröffentlicht. An einem Ort in den Niederlanden könnte – angeblich in der Nähe von Ommeren – ein Nazi-Schatz im Boden verborgen sein. In den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges sollen vier deutsche Soldaten Munitionskisten, gefüllt mit Goldmünzen und Juwelen im Boden vergraben haben. Kleine rote Kreuze auf der Karte markieren den vermeintlichen alten Nazi-Schatz.

Nazi-Schatz: Deutsche Soldaten sollen Juwelen und Geld in Munitionskisten vergraben haben

Die Nazi-Schatzkarte stammt aus dem Archiv des niederländischen Beheersinstituut. Der Schatz soll mehrere Millionen Euro wert sein. Das niederländische Nationalarchiv hatte Anfang Januar mehr als 1.300 historische Dokumente aus dem Zweiten Weltkrieg, darunter auch die Schatzkarte, zum „Tag des öffentlichen Zugangs“ freigegeben. Bisher war die Karte nur unter Auflagen für die Öffentlichkeit in Den Haag (Niederlanden) zugänglich.

Das Nationalarchiv weist auf seiner Webseite darauf hin, dass mehrfach vergebens nach dem Schatz gesucht worden ist. Dieses Detail scheint Schatzsuchende kaum abzuschrecken. Im Gegenteil. Bei einigen wurde das Jagdfieber regelrecht geweckt. „Wir sind überwältigt vom Interesse an der Schatzkarte“, ist auf der Facebookseite des niederländischen Nationalarchivs zu lesen. Die Akte und die Karte sei in der letzten Woche oft angefordert worden.

Nazi-Schatz in den Niederlanden vielleicht schon ausgegraben?

„Natürlich regt es die Fantasie an“, sagt der Historiker Joost Rosendaal im niederländischen Nachrichten Omroep Gelderland. „Das passiert kaum. Dass es eine so spezifische Karte gibt, ist etwas Besonderes“, sagt der Experte von der Radboud-Universität in Nijmegen. Auch für ihn sei diese Geschichte offenbar neu gewesen.

Hobby-Schatzsuchern macht Rosendaal wenig Hoffnung: „Ommeren war ein Gebiet, in dem damals noch gekämpft wurde. Es ist möglich, dass der Schatz vergraben und zwei Tage später wieder entfernt wurde. Es würde mich überhaupt nicht wundern, wenn der Schatz verschwunden ist.“

Was ist die Geschichte hinter dem Nazi-Schatz?

Von dem Nazi-Schatz in Ommeren sollen bisher wenige Menschen gewusst haben. Im August 1944 soll es bei der Verteidigung von Arnheim eine Explosion in einer Filiale der Rotterdamschen Bank am Velperweg gegeben haben, erzählte Annet Waalkens vom Nationalarchiv im Omroep Gelderland. „Deutsche Soldaten steckten die Beute vor Ort in ihre Mäntel.“

Forscher gehen davon aus, dass die Uhren, Schmuck, Juwelen und Diamanten im April 1945 vergraben wurden, als die Alliierten kurz davor standen, Arnheim zu befreien. Deutsche Soldaten waren auf der Flucht. „Sie beschließen, den Schatz zu vergraben, weil es ihnen einfach ein bisschen zu heiß unter den Füßen wird und sie Angst bekommen“, sagte Waalkens dem Observer.

Niederländische Staat suchte 1947 nach dem Nazi-Schatz – ohne Erfolg

Gerade weil der geplünderte Schatz Millionen wert gewesen sein soll, machte sich der niederländische Staat nach dem Krieg auf die Suche nach dem Nazi-Schatz. Ohne Erfolg, wie eine sieben Zentimeter dicke Akte belegt. 1947 gab es drei Versuche durch das Beheersinstituut den Schatz zu bergen. Einmal sei der Boden gefroren gewesen, ein anderes Mal sei sogar ein Metalldetektor eingesetzt worden. Bei einem dritten Versuch war sogar ein deutscher Soldat – namens Helmut S. – in die Niederlande zurückbeordert worden. Er war eigenen Angaben zufolge Augenzeuge beim Vergraben der Munitionskisten aus Zink gewesen und hatte die Karte bereitgestellt. Diese Schatzkarte ging dann in die Akten des Beheersinstituut über.

Polizei warnt Schatzsucher vor Blindgänger im Boden

Der Schatz ist möglicherweise schon längst verschwunden, vermuten Kenner. Hobby-Schatzsucher haben sich dennoch auf den Weg nach Ommeren – etwa 40 Kilometer von Arnheim – gemacht. Am Wochenende waren fast 30 Menschen unterwegs, berichten niederländische Medien. Die Polizei habe schon Schatzsucher verwarnt. Die Gemeinde Buren hat auf ihrer Webseite Regeln zur Schatzsuche veröffentlicht. Es gibt strikte Regeln und die Suche ist riskant: „Experten weisen darauf hin, dass das Gebiet in der Nähe der Frontlinie des Zweiten Weltkriegs liegt. Die Suche dort ist wegen möglicher Blindgänger, Landminen oder Granaten gefährlich. Wir raten daher davon ab, nach dem Nazi-Schatz zu suchen“, heißt es dort. Ohne eine Genehmigung der Gemeinde ist das Ausgraben sowie der Einsatz von Metalldetektoren zum Aufspüren von Gegenständen verboten. Falls jemand tatsächlich Juwelen, Münzen oder Diamanten findet, muss der Fund gemeldet werden.

Immer wieder sorgt die Suche nach angeblichem Nazi-Gold für Aufsehen. Versteckte Kriegsbeute, Gerüchte um unterirdische Tunnel beschäftigt Schatzsucher seit Jahrzehnten. Taucher entdeckten ein Schiffswrack aus dem Zweiten Weltkrieg und das weckte Hoffnung nach dem verschollenen Bernsteinzimmer. (ml)