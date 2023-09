Nazi-Skandal in Sachsen: Wehrmachts-Marsch erklingt auf Oktoberfest – Hitlergruß gezeigt

Von: Patrick Mayer

Teilen

Bei einem Oktoberfest nahe Bautzen wird im Zelt ein Marsch der Wehrmacht gespielt, Gäste zeigen wohl den Hitlergruß. Ein Video des Vorfalls kursiert im Netz.

Bautzen – Beim Oktoberfest im kleinen Dorf Zieschütz bei Bautzen hat es offenbar einen Nazi-Skandal gegeben. Ein Video zeigt, wie mehrere Gäste wohl den Hitlergruß während der Veranstaltung zeigen. Im Hintergrund läuft dabei im Festzelt ein Wehrmachts-Marsch aus der Zeit des Dritten Reiches.

Nazi-Skandal in Sachsen: Oktoberfest spielt Wehrmachts-Marsch „Erika“

Ein Video, das bei X (vormals Twitter) kursiert, soll den Vorfall belegen. Die Aufnahme stammt wohl von dem genannten Oktoberfest. Wie die Bild berichtet, haben die sächsische Polizei und der Staatsschutz inzwischen Ermittlungen eingeleitet. Bei dem abgespielten Marsch handelte es sich laut des Tweets um das Lied „Erika“, das der Oberstfeldmeister beim Reichsmusikzug des Reichsarbeitsdienstes, Herms Niel, einst für die Nazis komponiert hatte.

Die Polizei Sachsen hatte bei X auf das entsprechende Posting reagiert. Das Video sei gesichert und an die zuständige Polizeidirektion weitergeleitet worden, hieß es von den Behörden. Und weiter: Das Video werde nun geprüft. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Bei einem Oktoberfest in Sachsen kam es zum Eklat: Gäste zeigten mutmaßlich den Hitlergruß. Nun ermittelt die Polizei. © Screenshot/Twitter.com

„Wir haben Ihr Video gesichert und an die zuständige Polizeidirektion gesendet. Der bessere Weg wäre hier aber der direkte Anruf auf dem Revier gewesen. Eine Meldung über X bringt immer unnötigen Zeitverzug mit sich. Trotzdem danke für Ihren Hinweis“, hieß es in einem Tweet der Polizei Sachsen. „Erika“ war während des Zweiten Weltkriegs populär und wurde für die NS-Propaganda verwendet. Das Lied ist zwar nicht verboten, der Hitlergruß aber dagegen schon, den laut des Videos eine Frau und drei Männer gezeigt haben sollen.

Rechtsruck in Sachsen: Nazi-Marsch bei Oktoberfest in der Nähe von Bautzen

Niels war seit Mai 1933 Mitglied der NSDAP und dirigierte zum Beispiel auf den Reichsparteitagen in Nürnberg die Musikzüge. Er komponierte etliche nationalsozialistische Märsche wie etwa „Stuka über Afrika“ (Sturzkampfbomber), „Kamerad, wir marschieren gen Westen“ oder „Es geht ums Vaterland“. Vom Oktoberfest selbst gab es, Stand Montagmittag (25. September, 12.45 Uhr), keine Stellungnahme, warum ausgerechnet ein Wehrmachts-Marsch gespielt wurde. Auch war zu diesem Zeitpunkt unklar, ob die Personen aus dem Video ermittelt werden konnten.

In Teilen Sachsens ist seit Längerem ein politischer Rechtsruck zu beobachten. So kommt die rechtspopulistische AfD in dem ostdeutschen Bundesland laut jüngster Umfragen auf 35 Prozent der möglichen Stimmen. (pm)