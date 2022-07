Wespen im Garten: Einfacher Papierknäuel-Trick vertreibt die Plagegeister

Von: Fee Halberstadt

Kaum steht Essen auf dem Tisch im Garten oder dem Balkon, tauchen die ersten Wespen auf. Mithilfe einer Papiertüte lassen sich die Plagegeister verscheuchen.

Kassel – In der Natur und im Garten summt und brummt es fröhlich daher, denn sobald das Wetter wärmer wird, sind viele verschiedenen Wespenarten unterwegs. Insgesamt gibt es in Deutschland mehr als 600 Arten, zwei von ihnen stören uns Menschen jedoch am meisten. Es handelt sich dabei um die Deutsche Wespe und die Gemeine Wespe, berichtet das Magazin Galileo.

Da die beiden Insekten von zuckerhaltigen Speisen und Getränken angezogen werden, schwirren sie häufig um einen herum. Besonders nervig ist das, wenn man gerade entspannt im Garten sitzt und Obst oder ein Eis genießen möchte. Auch beim Grillen mit Freunden oder der Familie können die zwei Wespenarten auftauchen, da eiweißhaltige Produkte, wie Fleisch und Wurst, die Tiere ebenfalls anlockt. Außerdem sind Wespen aggressiver als andere Insekten und stechen häufig zu, weswegen die richtige Behandlung eines Wespenstichs wichtig ist.

Süße Speisen, Obst, Fleisch und Wurst locken Wespen an. Das kann nervig sein, wenn man in Ruhe essen möchte. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Papierknäuel-Trick gegen Wespen: Plagegeister aus dem Garten vertreiben

Um die Wespen von dem eigenen Buffet und somit von sich und seinen Gästen fernzuhalten, gibt es einige nützliche Tricks, wie hna.de schreibt. Eine geknäulte Papiertüte kann wahre Wunder bewirken. Diese wird zusammengedrückt und in eine oval bis runde Form gebracht. Danach kann sie an einer beliebigen Stelle im Garten oder rund um das Haus oder die Wohnung angebracht werden.

Dieser simple Trick ist effektiv, da die Farbe und Form einem Wespennest ähnelt. Kommen im Sommer weitere Wespen dazu, sehen sie die Tüte und denken ein anderer Schwarm hat sich an dieser Stelle niedergelassen. Als Reaktion darauf werden sie das Gebiet weitläufig meiden und der Garten ist frei von den Insekten, berichtet Business Insider.

Eine zusammen geknäulte Papiertüte ähnelt einem echten Wespennest, weswegen die Insekten fern bleiben. (Symbolbild) © bruno kickner/imago

Einige weitere Tipps können helfen, Wespen aus dem Garten zu vertreiben:

Wasser mit einer Sprühflasche verteilen

Köder an anderer Stelle aufstellen (Beispielsweise: Überreife Trauben)

Gerüche: Ätherische Duftöle, Räucherstäbchen, Knoblauch, brennendes Kaffeepulver

Lebensmittel abdecken und Essensreste wegräumen

Wenn möglich wenig bunte Kleidung tragen

Auf Deo, Cremes mit Duftstoffen und Parfüm verzichten

Quelle: Ökotest

Nervige Wespen im Garten: Mit diesen Tipps und Tricks vertreiben Sie die Insekten im Nu

Sollte bereits ein Nest in der Nähe vorhanden sein, bringt die Attrappe jedoch nichts. Stattdessen können andere Tricks ausprobiert werden. Beispielsweise hilft ein Köder, der an einer anderen Stelle im Garten platziert wird und die Plagegeister anlockt. Damit der Sommer im Garten in Ruhe genossen werden kann, können ätherische Öle helfen, da der Geruch die Tierchen ebenfalls verjagt. (Fee Halberstadt)