Zahlreiche Änderungen bei Discounter: Darauf müssen sich Netto-Kunden nun einstellen

Der Discounter Netto hat deutschlandweit über 4000 Filialen. Es sollen in Kürze weitere hinzukommen. © IMAGO/Michael Gstettenbauer

Netto ist nicht der beliebteste Discounter in Deutschland. Doch die Kette plant zahlreiche Änderungen und könnte so einige Plätze gutmachen und Marktanteile gewinnen.

Maxhütte-Haidhof - Der Netto Marken-Discount gehört zur Edeka-Gruppe, die deutschlandweit Marktführer ist - sowohl in puncto Beliebtheit als auch beim Nettoumsatz. Mit dieser Unterstützung im Rücken plant der Discounter Netto eine neue Optik, technische Neuheiten in den Märkten sowie zahlreiche neue Standorte.

Nettos aktuelle Marktposition lässt noch Luft nach oben

Bei den beliebtesten Einkaufsstätten liegt Netto bislang nicht ganz vorne. Eine nicht repräsentative Studie von tz.de sah Edeka, Lidl und Aldi auf den ersten drei Plätzen. Danach folgten Kaufland und Rewe. Der Discounter Netto lag mit sieben Prozent aller Stimmen auf Platz 6 (Stand 6. Oktober 2022). Insgesamt gaben die Teilnehmer über 270.000 Stimmen ab. Für Netto heißt das Ergebnis: Es gibt noch Luft nach oben. Am Nettoumsatz gemessen lag Netto einer Analyse des EHI-Instituts zufolge im Jahr 2020 deutschlandweit auf Platz fünf: 14,5 Millionen Euro setzte die Kette um, Spitzenreiter war der Marktführer Edeka mit 37,4 Millionen Nettoumsatz.

Netto will Filialnetz ausbauen und Läden modernere Optik verpassen

Netto hat eigenen Angaben zufolge aktuell deutschlandweit 4.280 Filialen. Zum Vergleich: Aldi-Süd vertreibt seine Produkte in etwa 2000 Verkaufsstätten. Für die Zukunft plant Netto, weiter zu expandieren. In wenigen Jahren sollen es laut einem Bericht von Supermarkt Inside bereits 5000 Filialen sein. Der Discounter will außerdem künftig mit dem Netto City-Konzept die Rolle des Nahversorgers übernehmen. Filialen mit kleinen Flächen in Innenstädten sollen für Kunden leicht fußläufig oder per Rad erreichbar sein. Damit setzt die Kette also in Zukunft vermehrt auf Laufkundschaft, die etwa auf dem Nachhauseweg von der Arbeit oder der Uni noch schnell etwas einkaufen will.

Unter dem Konzept Netto21 geht es zudem um eine modernere Optik für die Läden. Sowohl das Layout der Netto-Märkte als auch die Aktionsflächen sollen attraktiver werden. Zudem will Netto nach und nach auf elektronische Preisschildern umstellen. Diese sind zentral gesteuert, die Preise lassen sich so per Funk anpassen. Derzeit ist es Standard, dass Mitarbeiter Preisschilder per Hand austauschen, was einen nicht zu vernachlässigenden Zeitaufwand bedeutet.

Der Zeitpunkt für Änderungen könnte von Netto gut gewählt sein. Denn die Menschen in Deutschland passen ihr Kaufverhalten an die aktuelle Krise und Inflation noch deutlicher an, als zu Beginn der Corona-Pandemie. Das ergab die im September vorgestellte Mitteldeutsche Markenstudie. Aufgrund der steigenden Kosten gaben etwa 40 Prozent der Befragten in Mitteldeutschland an, sich besondere Lebensmittel seltener zu gönnen als vorher, 37 Prozent versuchen Lebensmittel effizienter zu verwerten. Ebenfalls 37 Prozent weichen eigenen Angaben zufolge stärker auf Eigenmarken aus. Diese Änderung der Kaufgewohnheiten könnte Discountern wie Netto einen Vorteil verschaffen.