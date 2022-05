Netto gesteht Rechenfehler bei Rostbratwurst: „Vorher zu viele Thüringer verputzt“

Von: Raffaela Maas

Ein Kunde entdeckte bei Netto ein Angebot im Prospekt, doch der Endpreis des Produkts überraschte bei näherem Hinsehen. Netto selbst bedankte sich für den Hinweis.

Waffenbrunn - Es vergeht wohl kaum ein Tag, an dem Kunden in Deutschland keine skurrilen Aktionen oder lustige Missgeschicke in Supermärkten oder Discountern begegnen. Kuriose Preisschilder, die Kunden zum Nachdenken bringen, sind demnach lange kein Einzelfall mehr. Nun entdeckte ein Netto-Kunde ein Angebot im Prospekt des Discounters, das ihn stutzig machte.

Netto-Kunde entdeckt Rechenfehler bei Rostbratwurst

Bei genauerem Hinsehen bemerkte der Netto-Kunde einen Fehler am Preis, denn vom Preis der ursprünglich für 2,99 Euro angebotenen Thüringer Rostbratwürste, sollte eigentlich 16 Prozent abgezogen werden. Doch dem Netto-Kunden fiel auf, dass statt dem neuen Preis, der eigentlich 2,51 Euro wäre, die 500g Packung Rostbratwürste für 3,33 Euro angeboten wurden. Seine Entdeckung teilte der aufmerksame Netto-Kunde auf Facebook. „Finde den Fehler“, schrieb er an Netto gewandt und postete ein Foto des fehlerhaften Angebots.

Netto reagiert humorvoll auf eigens begangenen Rechenfehler

Eine Facebook-Nutzerin kommentierte, sie habe etwas gebraucht, bis ihr der Patzer am Preisschild aufgefallen war, doch Netto selbst erkannte offenbar sofort den Fehler. „Wenn die Rechenfähigkeiten leiden, weißt du: Es wurden vorher zu viele Thüringer verputzt“, witzelte ein Social-Media-Beauftragter des Discounters. Außerdem bedankte er sich bei dem Kunden für den Hinweis.

Auch einer Lidl-Kundin fiel ein Fehler an einem Preisschild auf. Der Druckfehler sorgte für eine scherzhafte Diskussion auf Twitter. (rrm)