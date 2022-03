Netto: Pony setzt Pferdeäpfel an Obstwaage - Mädchen hatte dumme Idee wohl aus dem Internet

Von: Armin T. Linder

Eine Obstwaage in einem Supermarkt (Symbolfoto). © Jochen Tack/imago

Zu einem irren Polizeieinsatz kam es im Landkreis Olpe (NRW) in einem Netto-Supermarkt. Zu den Protagonisten zählt ein Pony.

Attendorn - Eine 15-Jährige ist mit ihrem Pferd in einen Supermarkt in Attendorn (Kreis Olpe, NRW) gegangen. Das Mädchen habe sich am Mittwoch bei einer Angestellten erkundigt, ob das Mitführen des Tieres erlaubt sei, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Netto: Pony erleichtert sich neben Obstwaage

Doch da war das Pony offenbar schon im Laden. Denn im Pressebericht heißt es weiter: „Diesen kurzen Moment nutzte das Pony zur Erleichterung und äpfelte im Bereich der Waage in der Obst- und Gemüseabteilung“. Laut Westfalenpost handelte es sich um einen Netto-Discounter.

Das Pferd im Supermarkt verhielt sich dabei wie ein Elefant im Porzellanladen. Denn das Tier sei gegen eine Waage gestoßen, die dadurch beschädigt wurde.

Netto: Pferdeäpfel-Einsatz, weil Mädchen sich bei Social Media inspirieren ließ

Die Polizei rückte zur Netto-Filiale an und nahm die Personalien auf. Danach konnten Mädchen und Pony den Supermarkt wieder verlassen - und für die Eltern gab es auch eine Info. Die hätten „überrascht“ reagiert. Die 15-Jährige habe sich wohl von einem Social-Media-Kanal zur Pony-Aktion inspirieren lassen, erklärt ein Sprecher der Westfalenpost.

Netto-Vorfall sorgt für witzige Reaktionen

Die kuriose Nachricht sorgte bei Facebook & Co. für allerlei Aufsehen. „Bei den Spritpreisen hat das Mädchen ihr Mofa zu Hause gelassen“, spekuliert eine Nutzerin unter dem Beitrag des Wiesbadener Kuriers. Und auf Anhieb eine zweistellige Zahl an Likes bekommt eine Nutzerin für ihren Kommentar: „Das war Pippi Langstrumpf“. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Discounter und Supermarkt? (lin)