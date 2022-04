„Wie?!?“: Netto-Kundin erschrickt beim Nudelkochen für ihre Kinder - „War mir zu heikel“

Von: Raffaela Maas

Nach dem Nudelkochen bemerkte eine Netto-Kundin ein Stück Holz in einer Nudel der Eigenmarke - gerade noch rechtzeitig. Sie wandte sich an den Discounter.

Duisburg - Als sie gerade ihrer Tochter die Tortellini von der Netto-Eigenmarke auf den Teller legte, bemerkte eine Netto-Kundin ein blaues Stück Holz, das aus der Nudel herausragte. Der Schrecken war wohl groß, doch zum Glück entdeckte sie das relativ lange, spitze Stück Holz bevor eines ihrer Kinder zu Essen begann.

Netto-Kundin verärgert: „Wie kann ein so großes Stück Holz in einer Tortellini stecken?!?“

Verärgert wandte sie sich über Facebook an den offiziellen Account von Netto. „Wie kann ein so großes Stück Holz in einer Tortellini stecken?!?“, wetterte sie. Sie habe danach etwas anderes gekocht, „war mir zu heikel“, fügte sie an. Die fünf Tüten, die sie laut ihrem Beitrag gekauft habe, seien „für den Müll“.

Eine Nutzerin riet der Netto-Kundin, die Packungen zurückzubringen und in der Filiale zu melden, damit sie auch ihr Geld wieder bekommt. „Weder der Mitarbeiter kann hereinschauen, noch Netto. Das ist beim Hersteller passiert. Sowas kommt vor…“, kommentierte sie unter dem Beitrag. Ein anderer Nutzer hinterfragte die Echtheit der Situation. Er unterstellte, dass die Kundin möglicherweise selbst das Stück Holz in die Tortellini steckte, um neue Packungen zu erhalten. Ob er mit dieser Theorie richtig lag, kann nicht nachgewiesen werden, jedoch deutete auch nichts auf einen Fake oder eine solche Absicht seitens der Netto-Kundin hin.

Netto reagiert auf Beschwerde der aufgebrachten Kundin

Auch Netto selbst reagierte auf die Beschwerde der Kundin. „Hallo Joanna, danke, dass du uns hierzu informierst“, antwortete ein Social-Media-Beauftragter des Discounters, „Zuallererst: Das tut uns leid und ist mit Sicherheit nicht unsere Absicht gewesen. Ganz im Gegenteil, wir möchten dir jederzeit eine hohe Qualität und frische Ware anbieten“. Außerdem kündigte der Discounter an, sich bei der Kundin via privater Nachricht zu melden, um weiterhelfen zu können.

