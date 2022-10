Netto-Kundin wundert sich über seltsames Preisschild: Fleischware der etwas anderen Art

Beitrag sorgt für Fragezeichen

+ © Screenshot Facebook Eine Netto-Filiale in Unterfranken schilderte Klapperschlangen in ihrem Sortiment aus. © Screenshot Facebook

Eine Netto-Kundin fand neben dem Preisschild der Kalbsschnitzel eines, auf dem ein eher ungewöhnliches Produkt ausgeschildert war.

Röthlein - Beim Gang durch den Supermarkt oder Discounter entdeckt man schonmal ein Produkt, das man nicht kennt. Womöglich wegen dessen ungewöhnlichem Namen. Nun war eine Kundin in einer Netto-Filiale froh, dass das Produkt im Regal nichts mit der Beschreibung auf dem Preisschild zu tun hatte.

Netto schildert neben den Kalbsschnitzeln Fleischware der anderen Art aus

Denn in der Netto-Filiale einer Kundin wurden direkt neben den Kalbsschnitzeln auch „Klapperschlangen“ ausgeschildert. Dies ist auf dem Foto zu sehen, dass die Frau auf ihrem Facebook-Account hochgeladen hat. Die giftigen Reptilien waren demnach sogar Teil einer Sonderaktion und hatten deshalb ein gelbes Preisschild. „Ich bin verwirrt“, kommentierte die Netto-Kundin ihre Entdeckung in dem Post, den sie an den Discounter adressierte.

Netto: Unterlief beim Bedrucken des Preisschilds ein Fehler?

Ein Mitarbeiter von Netto reagierte in den Kommentaren auf den Fund der Frau: „Wir haben dein Anliegen an die zuständigen Kolleginnen und Kollegen weitergeleitet. Wir hoffen, dass du schon bald positive Veränderungen in deiner Filiale bemerkst.“ Diese Antwort liest sich allerdings eher wie eine automatisch erstellte oder vorgefertigte Nachricht. Denn eigentlich kann man davon ausgehen, dass beim Bedrucken des Preisschilds schlichtweg ein Fehler unterlaufen ist oder sich ein Mitarbeiter gar einen Spaß erlaubt hat.

Unterdessen beklagte eine Kundin in einer anderen Netto-Filiale, dass ihre Bockwürste alles andere als appetitlich aussahen. Bei REWE hingegen sorgten Äpfel für Aufsehen, bei denen nicht klar war, ob sie nun wirklich aus der Region stammten oder doch vom anderen Ende der Welt. (jg)