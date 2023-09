Österreich ändert Maut-Regeln: Eintagesvignette kommt – mit neuen Preisen

Österreich passt sein Maut-System auf den Autobahnen an. Neben neuen Preisen kommt auch eine neue Tagesvignette in den Verkauf.

Wien – Österreich ist bei vielen Urlaubern, sei es aus Deutschland, Italien oder anderswo, ein beliebtes Reiseland. Doch auch, wer nur durch die Alpen-Republik hindurch will, muss vielfach die österreichischen Autobahnen befahren. Hier gilt – anders als in Deutschland – für alle Fahrzeuge eine Maut. Die Regeln und Preise dafür hat Österreichs Bundesregierung jetzt angepasst – und ein lange herbeigesehnte neue Variante eingeführt: Die Tagesvignette.

Denn bislang mussten Reisende, auch wenn sie die Autobahnen in Österreich nur an einem Tag befahren wollten, mindestens eine Vignette für zehn Tage kaufen. Das soll sich ab 2024 ändern. Im kommenden Jahr soll es erstmals eine Eintagesvignette für PKWs zu kaufen geben. Kosten soll diese dann 8,60 Euro.

Österreich ändert Maut-Regeln: Eintagesvignette kommt

Das hat Österreichs Regierung am Mittwoch im Ministerrat beschlossen. Konkret hat man in Österreich eine Novelle des Bundesstraßenmautgesetzes beschlossen, wie der ORF berichtet. In weiten Teilen setzt man damit eine Änderung der EU-Wegekostenrichtlinie um. Teil davon ist auch eine allgemeine Regel, wie die verschiedenen Maut-Varianten bepreist werden sollen.

In Österreich gilt ab 2024 damit eine relativ strenge Preisstaffelung, die im Vergleich zu den Mautpreisen aus dem Jahr 2023 Änderungen nach sich zieht: Die Zweimonatsvignette soll dann 30 Prozent einer Jahresvignette kosten, die Zehntages-Vignette zwölf Prozent des Jahrespreises und die Tagesvignette neun. Für einspurige Kraftfahrzeuge soll die Jahresvignette 38,50 Euro kosten. Das sind 40 Prozent des Preises für eine PKW-Jahresvignette.

Neue Vignette in Österreich – Regierung legt neue Preisstaffelung fest

Dadurch ergeben sich für 2024 folgende Preise für die Vignette in Österreich:

Tagesvignette: 8,60 Euro

Zehntagesvignette: 11,50 Euro

Zweimonatsvignette: 28,90 Euro

Jahresvignette: 96,40 Euro

Die Zehntagesvignette wird damit teurer, hatte sie zuletzt noch 9,90 Euro gekostet. Der Preis für die Jahresvignette bleibt unverändert. Zu einer zumindest kleinen Preissenkung kommt es bei der Zweimonatsvignette: Diese hatte 29 Euro gekostet.

Wer für den Urlaub mehrere Tage über Österreichs Autobahnen fahren will – sei es etwa für Hin- und Rückfahrt – für den lohnt sich die Tagesvignette wohl nicht wirklich.

Österreich ist nicht das einzige Land in Europa mit einer Mautpflicht: Diese Mautregeln gelten im Ausland.