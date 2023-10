Stundenlange Prügel-Tortur: Kinderbande quält Mädchen (13) – „Ich schlitz‘ ihr die Kehle auf“

Von: Teresa Toth, Moritz Bletzinger

Teilen

Mehrere Teenager attackieren eine 13-Jährige in Neubrandenburg. Gegen sie wird ermittelt. (Symbolbild) © Michael Gstettenbauer/imago

Schläge, Tritte, keine Hilfe: Stundenlang prügelten andere Jugendliche auf ein Mädchen (13) in Neubrandenburg ein. Sie kannte die Täter schon vorher.

Neubrandenburg – Sie liegt im Schlamm. Ihre Peiniger lassen trotzdem nicht von ihr ab. Immer und immer wieder schlagen und treten die Jugendlichen auf das Kind ein.

Verstörende Bilder aus Neubrandenburg: Jugendliche filmen Prügel-Attacke auch Mädchen (13)

Ein 13-jähriges Mädchen wurde in einem Wohnviertel in Neubrandenburg Opfer einer Gewalttat. Videos der brutalen Attacke kursieren im Internet. Sie dokumentieren eine Gruppe von Jugendlichen, die das Mädchen schlagen, treten und beleidigen. Während sie das 13-Jährige quälen, filmen sie sich selbst mit einem Mobiltelefon. Ein ähnlicher Fall hatte sich im August in München ereignet, das Opfer wurde stundenlang gequält und erniedrigt.

Auf der Rühlower Straße begannen die Täter, das 13-jährige Mädchen zu verfolgen und zu bedrohen, bevor sie es an der ehemaligen Berufsschule in der Stavener Straße in der Ihlenfelder Vorstadt von Neubrandenburg misshandelten. „Wo ist das Messer? Ich schlitz‘ ihr die Kehle auf“ und „Tritt mal ihr Handy kaputt!“ rufen die Täter auf dem Video.

Mädchen schlagen auf 13-Jährige ein – Passanten helfen nicht

Zu sehen sind zwei Mädchen im Teenageralter, die das Opfer zunächst an den Haaren ziehen, dann mit den Fäusten auf sie einschlagen, bis das 13-Jährige zu Boden geht. Anschließend treten die Täterinnen auf das am Boden liegende Mädchen ein. Auf dem Sandplatz vor der Berufsschule stoßen sie das Mädchen so heftig, dass es in eine Pfütze stürzt. Im Schlamm liegend, treten die Täterinnen weiter auf das Mädchen ein. Ein Junge filmt die Tat. Auf dem Video ist zu hören, wie er sich mit einem anderen Jungen über die Gewalttat amüsiert. Bei einer ähnlichen Attacke einer anderen Gruppe in Rastatt kam ein Mädchen fast zu Tode.

Die Tat ereignete sich bereits am 22. Oktober, mitten am Tag und in einem belebten Wohngebiet. Selbst Passanten sollen an dem misshandelten Mädchen vorbeigegangen sein, ohne einzugreifen. „Entschuldigung, die haben mich hier zusammengeschlagen. Können Sie mir helfen?“, ist das Mädchen auf dem Video zu hören. Sie spricht offenbar zwei Erwachsene direkt an, die mit einem Kinderwagen an ihr vorbeigehen. Auch ein Radfahrer fährt einfach an dem Opfer vorbei.

Unterlassene Hilfeleistung: Polizei kritisiert mangelnde Zivilcourage in Neubrandenburg

„Zivilcourage heißt ja nicht, sich selbst in Gefahr zu bringen, sondern Hilfe zu leisten. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten“, betont Polizeisprecherin Diana Krüger auf Anfrage des Nordkurier. Passanten hätten wenigstens den Notruf wählen können. Daher ermitteln die Beamten nun auch wegen unterlassener Hilfeleistung gegen Unbekannt.

Gegen die Täter wurde ebenfalls ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Noch am Abend erstattete die Mutter Anzeige. Das Mädchen kannte die Täter und hatte sich vor der Tat freiwillig mit ihnen verabredet. Gewalt von Mädchen-Gangs gibt es in Deutschland leider immer wieder. (tt)

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteur Moritz Bletzinger sorgfältig überprüft.