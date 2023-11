Instagram-Funktion: Kommentare und Antworten in Stories teilen

Von: Henning Rosenstengel

Instagram-Nutzer können sich freuen: Die Plattform hat eine innovative Funktion eingeführt, die es erlaubt, Antworten auf Beiträge in Stories zu teilen.

Menlo Park - Instagram hat erneut die Spielregeln für soziale Interaktionen verändert: Diese Funktion bietet eine einzigartige Möglichkeit, die Interaktion zwischen Nutzern und ihrer Community zu intensivieren. Durch das Hervorheben von Kommentaren in einer Story können Nutzer nun direktes Feedback und interessante Diskussionen in den Vordergrund rücken. Die neue Funktion ist nicht nur ein kreatives Tool für den Austausch mit Followern, sondern auch ein strategisches Instrument für Marken und Influencer, um die Sichtbarkeit von Nutzerinteraktionen zu erhöhen und eine engere Bindung zur Community aufzubauen. Die Antworten erscheinen in einem ansprechenden Sticker-Format, das sich nahtlos in das visuelle Story-Erlebnis einfügt. Eine Schrittanleitung zum Teilen von Kommentaren gibt es auf NEXTG.tv

Instagram hat damit eine weitere Ebene der Story-Personalisierung geschaffen, die das Potenzial hat, die Art und Weise, wie wir kommunizieren und Inhalte teilen, zu transformieren. Die Funktion ist ab sofort verfügbar und verspricht, ein Hit für alle zu werden, die ihre Stories interaktiver und persönlicher gestalten möchten.