„Ich habe Aufnahmen von Objekten gesehen, die sich im Loch Ness bewegen“: Größte Nessie-Suche seit Jahrzehnten

Von: Jennifer Lanzinger

Teilen

Ist es ein großer Stör, ein Aal oder doch ein Seeungeheuer? Um das berühmte Nessie-Rätsel endlich lösen zu können, startete am Wochenende eine neue Expedition in Schottland.

Great Glen - Fast jeder kennt den Mythos um das berühmte Seeungeheuer von Loch Ness. Zahlreiche Augenzeugen wollen Nessie in den vergangenen Jahrzehnten gesehen haben. Doch steckt hinter dem Seeungeheuer in den schottischen Highlands lediglich ein Mythos oder versteckt sich in dem See tatsächlich ein riesiges Tier? Dieser Frage geht nun eine neue Expedition nach, mithilfe von Drohnen, Booten und Wärmebildkameras wird nach dem rätselhaften Seeungeheuer gesucht. Am Samstag, 26. August, hat die größte Nessie-Suche seit fünf Jahrzehnten begonnen.

„Es gibt keinen Ort auf der Welt, an dem die Leute noch nicht von Nessie gehört haben, aber es ist immer noch eine unserer größten Fragen: Was ist das Monster von Loch Ness?“ sagte Paul Nixon, Leiter des Loch-Ness-Zentrums, gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Und auch die aktuelle Suche in den schottischen Highlands dürfte für Aufsehen sorgen. Im strömenden Regen startete am Samstag die Suche nach dem mysteriösen Seeungeheuer. Bereits seit Jahrzehnten hält sich der Mythos rund um das rätselhafte Tier, ob das Rätsel nun endlich gelöst wird, wird sich schon bald zeigen. Gefunden haben Touristen auch etwas am Strand bei St. Peter-Ording. Die beiden Urlauber staunten nicht schlecht, als sie Teile eines Riesen-Skeletts im Watt entdeckten.

Versteckt sich tatsächlich ein Seeungeheuer in Loch Ness? Neue Expedition gestartet

„Ich weiß nicht, was es ist“, fuhr Nixon fort. „Was ich weiß, ist, dass da etwas Großes im Loch Ness ist. Ich habe Sonaraufnahmen von Objekten der Größe von Lieferwagen gesehen, die sich unter Wasser bewegen“, so der Experte weiter. Um dem mysteriösen Seeungeheuer auf die Spur zu kommen, setzen die Experten bei ihrer Suche unter anderem auf Drohnen, Booten mit Wärmebildkameras sowie Hydrophone. Auch Freiwillige sollen sich bei der Suche beteiligen können. So hatten die Organisatoren dazu aufgerufen, über den Verlauf des Wochenendes nach Bewegungen im Wasser oder anderen Ereignissen Ausschau zu halten.

Dieses Foto wurde 1934 in einer Zeitung abgedruckt und sollte das Seeungeheuer „Nessie“ zeigen. Später erkannte man, dass es eine Fälschung war. © imago stock&people

Bereits am Samstag waren Freiwillige dem Aufruf nachgekommen. „Es könnte ein Mythos sein, es könnte die Realität sein. Ich glaube, es ist etwas dazwischen“, sagte die 21-jährige Touristin Tatiana Yeboah. Sie werde den See im Blick behalten, um nichts zu verpassen. Damit ist die junge Urlauberin nicht die einzige, bereits seit Jahrzehnten zieht das mysteriöse Seeungeheuer von Loch Ness viele Schaulustige in ihren Bann. Viele Touristen pilgern sogar extra zu dem See in den schottischen Highlands, in der Hoffnung, einen Blick auf Nessie werfen zu können. Immer wieder wurden Beobachtungen und Sichtungen gemeldet. Auf Ibiza meldeten Touristen vor wenigen Tagen ebenfalls einen beeindruckenden Fund. Rund 40 Kilo soll die seltene riesige Lungenqualle wiegen.

Nessie wurde immer wieder gesehen - erste Sichtungen gehen bis ins Altertum zurück

1933 berichtete die Lokalzeitung Inverness Courier darüber, wie ein Paar auf einer neu erbauten Straße am See entlang fuhr und eine „enorme Erhebung“ im Wasser sah. Berichte über das unheimliche Unterwassermonster, das sich im bis zu 240 Meter tiefen See verstecken soll, reichen bis ins Altertum zurück. Schon Steinreliefs zeigen eine mysteriöse Bestie mit Flossen. Die früheste schriftliche Erwähnung stammt aus einem Buch über das Leben des irischen Mönchs Columban aus dem Jahr 565. Demnach attackierte das Monster einen Schwimmer und wollte gerade noch einmal zum Angriff übergehen, als der heilige Columban ihm den Rückzug befahl.

Ein Boot fährt über den Loch Ness. © Benedikt von Imhoff/dpa

Was steckt hinter dem Mythos Nessie - Seeungeheuer oder großer Fisch?

Während viele Menschen lediglich an einen Mythos glauben, meldeten zahlreiche Augenzeugen tatsächlich Sichtungen. Das Loch-Ness-Zentrum in Drumnadrochit nahe Inverness beziffert die offiziellen Nessie-Sichtungen auf mehr als 1100. Das sagenumwobene Monster bringt der schottischen Tourismus-Industrie Millionen von Pfund ein. Einen wirklichen Beleg für die Existenz des Ungeheuers gibt es bislang nicht. Sowohl Wissenschaftler als auch Hobby-Sucher versuchten über die Jahre immer wieder, dem mysteriösen Tier auf die Schliche zu kommen.

Auch die bisher größte Suche im Jahr 1972 brachte keine Ergebnisse zutage. Im Jahr 1987 gaben Teilnehmer einer Expedition an, ein „unidentifiziertes Objekt von ungewöhnlicher Größe und Stärke“ gefunden zu haben. Bei einer DNA-Untersuchung des Loch Ness im Jahr 2018 fanden Wissenschaftler keine Anzeichen für einen Pläsiosaurus oder ein anderes derartig großes Tier - dafür wiesen die Ergebnisse auf das Vorhandensein zahlreicher Aale hin. Ob die aktuelle Suche nach Nessie endlich Belege zu Tage fördern wird, wird sich in den kommenden Tagen zeigen.

Wer sich nicht vor einem möglichen Seeungeheuer fürchtet, der dürfte die Badezeit in Deutschland genießen. Doch auch hierzulande gibt es tierische Bewohner, vor denen das Gesundheitsamt warnt. Sogenannte Saugwürmer können unangenehme Folgen für Betroffene haben. Wer sich von Würmern nicht abschrecken lässt, der dürfte dafür vielleicht an den teuren Preisen im Urlaub zu knabbern haben. Beispiele aus Ligurien zeigen extreme Preis-Anstiege. Doch auch die Gastronomen freut das ganz und gar nicht.