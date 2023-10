RTL-Legende Hans Meiser zählt zu den Gründern: Neuer Sender startet

Von: Marcel Prigge

Hans Meiser gründet zusammen mit Dietmar Baum und Harald Thoma den neuen Radio-Sender „Wellenrausch“. (Archivbild) © Imago

Am 100. Geburtstag des Radios startet der neue Sender „Wellenrausch“ seinen Betrieb. Sein Motto: „Mehr Informationen für die Menschen an den Meeren.“

Lübeck – Pünktlich zum 100. Geburtstag des Radios geht ein neuer Sender an den Start. „Radio Wellenrausch“ wird am 29. Oktober seinen Betrieb aufnehmen. Der Sitz des Senders liegt in Norddeutschland, am Flughafen Lübeck. Auch deshalb soll das Motto des neuen Senders „Mehr Informationen für die Menschen an den Meeren“ sein.

„Radio Wellenrausch“ startet Ende Oktober: Neuer Radio-Sender für den Norden

Der Sender wird nach eigenen Angaben mit einem Softopening beginnen und sein Programm in den folgenden Wochen weiter ausbauen. Der Lübecker Flughafen wurde als Partner gewonnen. Seit dem Spätsommer dieses Jahres befinden sich dort die Büros und die Studios des neuen Radiosenders.

Radio Wellenrausch ist nach eigenen Angaben ein privat und kommerziell orientiertes Radioprogramm, das in Schleswig-Holstein und Hamburg über DAB+ und „IP Audio“ empfangen werden kann. Bedeutet: Neben dem normale DAB+-Empfang im norddeutschen Raum, sollen auch Online-Audio-Angebote zur Verfügung gestellt werden. Das Programm soll dabei für die ganze Familie gestaltet werden. Populäre, aktuelle Musik sowie ältere Songs sollen das Programm bestimmen. Es soll Musik sein, „die für gute Laune sorgt“, heißt es auf der Homepage des neuen Senders.

„Radio Wellenrausch“ : Medien- und Radioexperten stehen hinter dem neuen Sender

Das Unternehmen wurde Ende 2022 unter anderem von dem Radioprofi und Vorreiter des privaten Fernsehens, Moderator Hans Meiser gegründet. Er war lange Jahre beim RTL und zuvor bei Radio Luxemburg tätig. Mitbegründer sind auch Dietmar Baum und Harald Thoma, Medienmanager und Sohn des langjährigen RTL-Chefs Helmut Thoma.