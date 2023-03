Neuer TikTok-Trend Deinfluencing: User werden vor bestimmten Produkten gewarnt

Von: Julia Volkenand

Längst haben Social-Media-Stars die (Werbe-)Welt im Sturm erobert. Nun soll ein neuer Trend ihnen entgegenwirken: Deinfluencing setzt Gegen-Akzente zum altbekannten Influencer.

München – Seine Geburtsstunde feierte der Begriff Influencer in den späten 2000er Jahren, heute ist er wohl jedem bekannt. Der „Beeinflusser“ eroberte rasant nicht nur die sozialen Medien, wie Instagram, YouTube und TikTok, sondern auch die Welt der Werbung und des Marketings. Nahbarer als die bisherigen Hollywood-Stars und Musiker wirkt er – und dadurch auch eine Portion glaubhafter. Ob Beauty-Produkte, Mode, Gaming-Equipment oder Discounter und Supermärkte: Es gibt kaum noch eine Branche, die nicht ihre Produkte von Internet-Sternchen bewerben und sich das eine gute Stange Geld kosten lässt.

Oftmals getarnt als unabhängige „Review“ (also ein Produkttest), sind diese Marketing-Kniffe für Nutzer nur schwer als Werbung zu erkennen. Obwohl der Gesetzgeber verstärkt gegen verdeckte Werbung vorgeht, ist es für viele kaum nachvollziehbar, was bezahlter Content und was ehrliche Meinung ist. YouTuber Marvin Wildhage testete so 2021 selbst, ob Influencer für Geld auch frafwürdige Produkte bewerben.

Neuer Trend „Deinfluencing“ erobert TikTok im Sturm

Genau diesem Phänomen soll nun ein neuer TikTok-Trend entgegenwirken. „Deinfluencing“ heißt der neue Hashtag, unter dem immer mehr Nutzer Videos veröffentlichen, in denen sie eben nicht für Produkte werben, sondern im Gegenteil: Sie warnen davor. Ein Großteil dieser Reviews befasst sich mit Kosmetikprodukten, die häufig von bekannten Social-Media-Stars als Non-Plus-Ultra beworben wurden.

Produkttipps auf Instagram oder Tiktok sind oft bezahlte Werbung. „Deinfluencer“ raten aktiv vom Kauf ab, wenn sie nicht von der Qualität überzeugt sind. © dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Bis zu 30 Millionen Views haben diese Videos teilweise schon angehäuft. Darin berichten TikToker, vom Kauf welcher Produkte sie dringend abraten. Darunter befinden sich beliebte, aber augenscheinlich überteuerte Haarkuren, die man in ähnlicher Form auch zu einem Bruchteil des Preises bekommen kann. Auch Rouge, von dem Nutzer Ausschlag bekommen, Diätpulver, das nach Süßstoff schmecken soll, und und und... Auffällig: Viele dieser Produkte werden im Netz von anderen Influencern massiv gehyped und mit Elan an die Viewer verkauft.

TikTok-Trend „Deinfluencing“ soll Verbraucher vor Fehlkäufen schützen

Das erklärte Ziel der „Deinfluencer“? Ihre Fans vor Fehlkäufen schützen und verhindern, dass sie überteuerte, gefährliche oder schlichtweg schlechte Produkte kaufen, weil sie im Internet angepriesen wurden. Doch woher kommt der neue Trend überhaupt?

Wie focus.de berichtet, findet sich ein möglicher Grund für „Deinfluencing“ in der Inflation, die die Bevölkerung in den letzten Monaten fest im Griff hatte. Steigende Lebensunterhaltspreise machen den Menschen zunehmend Sorgen, ein guter Grund, sein Geld nicht unnötig für Proukte zu verschwenden, die nicht funktionieren. Ob sich der Trend auch auf andere Bereiche, als die Beauty-Branche ausweitet bleibt abzuwarten, ein bewusster Umgang mit dem Thema Konsum ist aber wohl immer ratsam. (jv)