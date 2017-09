Neues Erdbeben in Mexiko

Die Naturgewalten gönnen Mexiko keine Erholungspause: Ein neues Erdbeben der Stärke 6,1 hat vier Tage nach dem Beben mit rund 300 Toten Mexiko erschüttert.

Mexiko-Stadt - Das Zentrum des Bebens lag im Süden des Landes bei der Stadt Ixtepec im Bundesstaat Oaxaca, hieß es am Samstag in vorläufigen Angaben des Seismologischen Instituts. In der Millionenmetropole Mexiko-Stadt wurde Erdbebenalarm ausgelöst. Erst am Dienstag hatte ein Erdbeben der Stärke 7,1 das Zentrum Mexikos erschüttert, fast 300 Menschen kamen dabei ums Leben. In Kürze mehr.

dpa