Zwei tote Kinder in Koffern entdeckt: Polizei hat erste Spur – sie führt nach Südkorea

Von: Jennifer Lanzinger

Eine Familie aus Neuseeland hatte zwei Koffer mit Leichenteilen von zwei kleinen Kindern ersteigert. Nun meldete die Polizei eine erste Spur, sie führt nach Südkorea.

Auckland/Neuseeland – Es klingt wie die Handlung aus einem Horrorfilm, doch der Koffer-Fund aus Neuseeland ist traurige Realität. Nachdem eine Familie aus Auckland zwei Koffer mit Leichenteilen von Kindern ersteigert hatte, hat die Polizei nun eine erste Spur. Wie die AFP berichtet, hat die Polizei in Südkorea eine Frau aufgespürt, die möglicherweise mit den toten Kindern verwandt ist. Warum die beiden Kinder sterben mussten, ist währenddessen noch unklar.

Zwei tote Kinder in Koffern entdeckt: Polizei mit erster Spur - sie führt nach Südkorea

Wie die südkoreanische Polizei demnach am Montag (22. August) mitteilte, handelt es sich bei der nun aufgespürten Frau um eine Neuseeländerin koreanischer Abstimmung. Sie soll sich seit 2018 in Südkorea aufhalten. Die örtliche Polizei hatte demnach zugesagt, mit den Ermittlern in Neuseeland zusammenzuarbeiten.

Der Fund einer Familie aus einem Vorort von Auckland hatte vor wenigen Tagen für Entsetzen weit über die Landesgrenzen hinaus gesorgt. Die Familie hatte die beiden Koffer zusammen mit einer ganzen Anhängerladung voller Hausrat bei einer Versteigerung von eingelagerten Gegenständen erworben. Der Besitzer konnte nicht mehr ermittelt werden.

Familie ersteigert Koffer mit Leichenteilen von zwei kleinen Kindern - Koffer wurden offenbar jahrelang aufbewahrt

Die Koffer mit den sterblichen Überresten der beiden Kinder waren offenbar jahrelang in einem Lagerraum in Neuseeland gelagert worden. Nach Angaben der Polizei waren die Kinder vermutlich schon vor mehreren Jahren gestorben. Sie sollen bei ihrem Tod zwischen fünf und zehn Jahren alt gewesen sein. Die Familie, die die Koffer ersteigert hatte, sei nicht verdächtig. Das betonte die neuseeländische Polizei bereits vergangene Woche.

