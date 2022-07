Parkplatz-Chaos in New York: Anwohner entwickeln bizarres Ritual, um ihren Stellplatz zu behalten

Von: Lukas Einkammerer

Parken im „Big Apple“: Für Autofahrer wird es in New York gerne mal chaotisch. Deswegen haben Einheimische ihre ganz eigene Technik entwickelt. © IMAGO / ZUMA Wire

In New York City ist es bekanntlich schwer, einen Parkplatz zu finden. Um den kostbaren Stellplatz nicht zu verlieren, entwickeln Einheimische eine skurrile Technik.

New York City – Kaum eine Stadt ist so legendär wie New York. „Die Stadt, die niemals schläft“, der „Große Apfel“ – die glitzernde Metropole hat unzählige Spitznamen und ist sowohl Star unzähliger, schnulziger Rom-Coms als auch Schauplatz ihrer ganz eigenen, bunten Kultur. Wer über die berühmt-berüchtigten Mietpreise hinwegsehen kann, auf den warten knallige Mengen und eine aufregende Mikrowelt, die jeden Tag neue Geheimnisse und Überraschungen offenbart.

Wer sich in New York mit dem Auto fortbewegt, wird sicherlich mit den weniger romantischen Seiten der Stadt vertraut sein. Denn bei 8 Millionen Leuten wird der Platz schnell knapp – und die Suche nach einer Parklücke kann sich als echte Odyssee erweisen und gern mal teuer werden - was bald auch hierzulande der Fall sein dürfte. Um sich die Stellplatz-Jagd zu erleichtern und den eigenen kostbaren Park-Spot zu verteidigen, haben New Yorker ihre ganz eigene, skurrile Technik entwickelt.

Parkplatz-Chaos in New York: Das steckt hinter “Alternate-Side Parking“

Zwar darf man vielen Straßen in New York kostenlos parken, wenn ein Reinigungsfahrzeug durch die Straße zieht, muss der hart umkämpfte Parkplatz jedoch geräumt werden – zumindest für die Dauer der Reinigung. Um zu verhindern, dass sich ein anderer Autofahrer die Lücke schnappt, haben viele New Yorker eine treffsichere Technik entwickelt: „Alternate-Side Parking“.

Das Ganze funktioniert laut The Guardian folgendermaßen: Wenn das imposante Reinigungsfahrzeug in der Straße erscheint setzt man sich ins Auto und wartet, bis der Putz-Koloss vor der eigenen Parklücke erscheint. Dann einmal kurz auf die andere Straßenseite ausschwenken und schwupp, gleich wieder einparken. So lässt sich die bis zu 65-Dollar teure Gebühr fürs Nicht-Wegfahren vermeiden und der Parkplatz behalten. Auch wenn man die ganze Woche nicht fährt, beim Alternate-Side Parking ist jeder dabei, der keine große Lust hat, stundelang nach einem neuen Stellplatz zu suchen – egal ob im tiefsten Winter oder am heißesten Tag des Sommers. Sowas gibt’s auch wirklich nur in New York.

Parkplatz-Chaos in New York: Alternate-Side Parking seit Corona unbeliebt

Während der Corona-Pandemie gab es die langwierigen Reinigungsaktionen und damit auch das Alternate-Side Parking glücklicherweise nicht. Wer einen Parkplatz hat, konnte diesen ohne Probleme und ohne aufwändige Umparkmanöver behalten und musste im Grunde nie in den eigenen Wagen steigen. Seit einiger Zeit kommt es nun aber wieder zu regelmäßigeren Reinigungsfahrten – was einigen Einheimischen gar nicht gefallen zu scheint.

Wie eine Anwohnerin gegenüber The Guardian berichtete, soll ihre Straße wesentlich schmutziger geworden sein, da fast niemand mehr Alternate-Side Parking ausüben will und stattdessen lieber einen Strafzettel riskiert. Obwohl sich andere Bürger nach wie vor überzeugt von ihrem ulkigen Ritual zeigen, dürfte der rasante Anstieg in Neuwägen, die in der Stadt Einzug halten, die Parksituation in New York wohl nochmals chaotischer machen – falls das überhaupt möglich ist. (le)

