Mallorca-Notlandung: Passagier stirbt an Bord

Von: Richard Strobl

Blick aus dem Cockpit eines Flugzeugs auf der Rollbahn des Flughafens Son Sant Joan auf Mallorca. (Symbolfoto) © Imago/Lluís Real

Zu einer tragischen Notlandung ist es am Montag auf Mallorca gekommen. Ein Flugzeug-Passagier war an Bord verstorben.

Palma - Notlandung auf Mallorca! Dieses Szenario ist am Montagmittag auf der balearischen Urlauber-Insel Realität geworden. Zuvor war ein Fluggast in dem Flieger ums Leben gekommen.

Bei dem Flieger handelte es sich um den Flug AMV1583 der Chartergesellschaft AMC Airlines, wie eine Flughafensprecherin gegenüber der Mallorca-Zeitung bestätigte. Zuvor hatte bereits Cronica Balear berichtet. Demnach war die Maschine um kurz vor zehn Uhr in Kairo, Ägypten gestartet. Auch der Online-Service flightradar24.com bestätigt, dass die Maschine von Kairo nach Mallorca umgeleitet worden war.

Notlandung auf Mallorca: Passagier stirbt an Bord

Während des Fluges verstarb dann ein 67-jähriger Portugiese. Wie es zu dem Todesfall kam, ist laut dem Bericht aktuell noch unklar.

Die Flugbesatzung informierte den Piloten über den Todesfall an Bord. Dieser fragte anschließend eine außerplanmäßige Notlandung auf Mallorca an. Der Flughafen in Son Sant Joan aktivierte dem Bericht nach sofort das Notfallprotokoll. So landete das Flugzeug um 12.20 Uhr sicher auf der Insel.

Die Guardia Civil half der Besatzung dabei, die Passagiere aus dem Flugzeug zu bringen und ins Terminal zu geleiten. Anschließend wurde die Leiche an Bord von einem Bestatter abtransportiert. Nun soll eine Obduktion klären, wie es zu dem Todesfall kam.

Mallorca-Notlandungen häufen sich

Die übrigen Passagiere an Bord des Fluges wurden anschließend in das Flugzeug zurückgebracht. Sie sollen mit der Maschine weiter nach Madrid fliegen, den eigentlichen Zielort des Fluges.

Laut Mallorca-Zeitung ist es bereits die vierte Notlandung auf Mallorca innerhalb von kurzer Zeit: Nachdem der Pilot bemerkt hatte, dass die Maschine Bremsflüssigkeit verliert, musste im September ein Eurowings-Flug nach Graz umkehren. Im Juli war bereits ein Flugzeug auf der gleichen Route nach Graz mit einem Schwarm Vögel kollidiert und musste ebenfalls nach Mallorca zurückkehren. Im Oktober legte eine Ryanair-Maschine dann eine Notlandung wegen Triebwerksproblemen hin und Mitte September war dem Bericht nach einem „Billigflieger“ der Treibstoff ausgegangen.