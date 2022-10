Aus für Girokarte (früher EC-Karte): Was sich für Sparkasse-Kunden jetzt ändert

Von: Kilian Bäuml

Die Sparkasse verabschiedet sich von den EC-Karten. Jetzt stellt sie den Nachfolger der beliebten Geldkarte vor. Alle Änderungen im Überblick.

Kassel – Erst vor kurzem machte die Sparkasse ihre Pläne öffentlich, EC-Karten aus dem Verkehr zu nehmen. Bisher wird diese immer noch von vielen Deutschen verwendet – im Jahr 2021 wurde sie laut Forbes 5,9 Milliarden Mal als Zahlungsmittel benutzt. In einigen Geschäften ist die EC-Karte das einzig akzeptierte bargeldlose Zahlungsmittel. Die Sparkasse verrät jetzt, wie der Nachfolger der beliebten Karte aussieht. hna.de fasst zusammen.

Ersetzt wird die EC-Karte von der neuen Sparkassen-Card. Diese soll moderner sein und viele Funktionen haben, die ihr Vorgänger noch nicht hatte. Das soll vor allem das bargeldlose Zahlen und Online-Shopping vereinfachen.

Die EC-Karte steht vor dem Aus. (Symbolbild) © Michael Gstettenbauer/imago

Nach EC-Karten-Aus: Sparkasse stellt Sparkassen-Card vor

Die Sparkasse schreibt zu ihrem neuen Produkt auf ihrer Website, dass es sich um eine Debitkarte handelt. Deshalb kann man weltweit mit ihr zahlen. Außerdem soll online zahlen sicherer werden und es gibt eine Ausgabenkontrolle. Um den Kundenservice zu verbessern, befindet sich dessen Telefonnummer direkt auf der Geldkarte.

Zusätzlich gibt es einige neue Funktionen, die ebenfalls das bargeldlose Bezahlen vereinfachen sollen. Die Karte kann beispielsweise mit dem Smartphone verbunden werden, sodass man auch per App zahlen kann. Auch das Abheben von Bargeld soll künftig für Kunden komfortabler werden, da man mit der neuen Debitkarte an allem Automaten Geld abheben kann, die Visa annehmen.

Girokarte (früher EC-Karte) Debitkarte An deutsches Girokonto gekoppelt Bankkarte von US-Konzern Nutzung außerhalb Deutschlands nur mit Maestro oder V-Pay weltweite Nutzung möglich Quelle: Verbraucherzentrale

Hauptgrund der Änderungen ist vor allem der internationale Zahlungsverkehr. Bisher konnten Kunden ihre EC-Karte im Ausland verwenden, da es eine Zusammenarbeit zwischen deutschen Direktbanken und dem amerikanischen Anbieter Mastercard gab. Diese Kooperation wurde jedoch von Mastercard 2021 beendet, was zu drastischen Änderungen bei der Kartennutzung führt.

Das plant die Sparkasse nach EC-Karten Aus

In Deutschland wird immer mehr mit Karte gezahlt. Die Deutsche Bundesbank schreibt dazu, dass die Verwendung von Kartenzahlung im Jahr 2020 um fast 25 Prozent gestiegen ist und führt das auf die Auswirkungen der Pandemie zurück.

Mit dem Plan, bargeldloses Zahlen auszubauen, ist die Sparkasse nicht alleine. Mittlerweile planen erste Banken wie die Deutsche Bank, sogar in einigen Filialen kein Bargeld mehr über den Schalter auszugeben. In einer Umfrage des Handelsblatts geben die meisten Filialen jedoch an, auch weiterhin an der Ein- und Auszahlung am Schalter festhalten. Die Kreissparkasse aus Köln sagt dazu beispielsweise: „In allen 116 Filialen haben Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, über die Kasse Geld abzuheben“. (Kilian Bäuml)

