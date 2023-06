Will-Aus löst Personalrochade bei der ARD aus: Drei Frauen betroffen – Tagesthemen nehmen schon Abschied

Großes Stühlerücken bei der ARD: In Gang gesetzt wird die Personalrochade durch Talkmasterin Anne Will. Das hat Auswirkungen auf drei weitere Frauen.

München – Im Grunde ist es wie im Fußball: Wechselt ein Spieler von seinem aktuellen zu einem neuen Verein, muss die vakante Position schnellstmöglich neu besetzt werden. Es kommt zum Transfer, der abgebende Verein wiederum braucht einen Ersatz – und das Hamsterrad kommt so richtig in Gang.

Das gilt auch für den TV-Bereich. ARD-Moderatorin Anne Will hat bereits den Abschied von ihrer gleichnamigen Talkshow verkündet, Ersatz muss her. Den hat die ARD bereits gefunden – und eröffnet damit insgesamt drei Frauen vor der Kamera neue Perspektiven. Ein Blick auf „Moderatorin, wechsel dich“.

Personalrochade bei der ARD: Anne Will hört mit Talkshow auf – „Tagesthemen“-Moderatorin Caren Miosga wird Nachfolgerin

Anfang des Jahres wurde bekannt, dass Anne Will mit ihrer Talkshow in der ARD aufhört. Seitdem wurde emsig über die mögliche Nachfolge spekuliert. Bereits Ende 2023 läuft die letzte Ausgabe der gleichnamigen Talkshow von Anne Will. Wie die ARD nun mitteilte, wird es auch weiterhin einen Talk nach dem „Tatort“ am Sonntag geben. Durch diesen soll die bisherige „Tagesthemen“-Moderatorin Caren Miosga führen.

Durch das Ende der ARD-Talkshow von Anne Will kommt es beim Sender zur großen Personalrochade. Davon betroffen sind Lea Wagner (links), Caren Miosga (Mitte) und Jessy Wellmer. © Wendt/Kaiser/Charisius/dpa

„Ich freue mich sehr, dass wir Caren Miosga mit ihrer umfassenden journalistischen Kompetenz, ihrem Einfühlungsvermögen und ihrer Durchsetzungsstärke für diese verantwortungsvolle Aufgabe gewinnen konnten“, heißt es in diesem Kontext von ARD-Programmdirektorin Christine Strobl. Miosga ist seit 2007 fester Teammitglied der „Tagesthemen“. Diesen Posten hatte sie damals von Anne Will übernommen.

Caren Miosga beerbt Anne Will mit ARD-Talk – „Sportschau“-Moderatorin Jessy Wellmer rückt ins „Tagesthemen“-Team

Nun also folgt Miosga erneut auf Will. Dadurch entsteht natürlich eine Vakanz im Team der „Tagesthemen“. Doch hat die ARD auch hinsichtlich dieser Personalie bereits eine Entscheidung gefällt. Auf Miosga soll nämlich Jessy Wellmer folgen, die vielen Zuschauern als Moderatorin der „Sportschau“ bekannt sein dürfte.

„Mit Jessy Wellmer bekommen die Tagesthemen eine versierte und beliebte Journalistin“, äußert sich Strobl zum Wechsel von Wellmer zu den „Tagesthemen“. Dort erweitert die 43-Jährige das Team um Ingo Zamperoni und Aline Abboud. Die geplanten Änderungen und Personalien, sei es Miosga oder Wellmer betreffend, bedürften aber noch der Zustimmung der Gremien.

Nach „Sportschau“-Abgang von Jessy Welmer: Lea Wagner wird zur Nachfolgerin in der ARD

Und auch für den geplanten Abgang Wellmers aus dem „Sportschau“-Team hat sich die ARD bereits gerüstet – und regelt auch diese Nachfolge intern. Ihre Moderation bei der „Sportschau“ gibt Wellmer nämlich an Lea Wagner ab, die seit 2018 für die Sportredaktion des SWR Fernsehens arbeitet.

Die 28-jährige Tochter von Fußballtrainer David Wagner (ehemals Schalke 04) moderiert unter anderem die Sendungen „SWR Sport“ in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Zudem berichtete sie während der Fußball-WM 2022 aus dem Quartier der deutschen Nationalmannschaft in Katar.

„Werden dich sehr vermissen“: Berührende Abschiedsworte für Caren Miosga von „Tagesthemen“-Kollege Ingo Zamperoni

Für die ARD seien „die Neubesetzungen Teil einer umfassenden Programmreform, in der auch die eigenen Gesprächssendungen konzeptuell weiterentwickelt werden sollen“. Derweil hatte Will verkündet, sich neuen Projekten widmen zu wollen, ohne diese konkreter zu benennen.

Im Rahmen der „Tagesthemen“-Ausgabe von Freitagabend (23. Juni) sprach Moderator Ingo Zamperoni auch den bevorstehenden Abgang seiner Kollegin Caren Miosga an. © Tagesthemen/ARD (Screenshot)

„In eigener Sache“ wurden die bevorstehenden Wechsel übrigens auch in der „Tagesthemen“-Ausgabe von Freitagabend, 23. Juni, aufgegriffen. „Noch ist es also nicht ganz so weit, aber, wenn es dann so kommt: Wir hier bei den Tagesthemen werden dich sehr vermissen, liebe Caren, und wünschen dir alles, alles Gute für die neue Ausgabe. Und wir heißen Jessy natürlich ganz, ganz herzlich hier bei uns im Tagesthemen-Team willkommen“, so der emotional sichtlich gerührte Ingo Zamperoni. (han)