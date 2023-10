Grausame Tat in Baden-Württemberg schockiert: Mutter legt Baby in Glascontainer

Von: Momir Takac

In Langenau in Baden-Württemberg ist ein Neugeborenes in einem Altglascontainer ausgesetzt worden. (Symbolbild) © IMAGO/Burkhard Schubert

In Langenau soll eine Frau ihr Neugeborenes in einem Altglascontainer ausgesetzt haben. Wenige Tage nach der Tat folgt die Festnahme.

Langenau – Kann oder will eine Frau aus welchen Gründen auch immer ein Neugeborenes nicht behalten, kann sie den Säugling in eine Babyklappe legen. Dort hat er es warm und er wird betreut. Eine Mutter in Baden-Württemberg hat sich für eine herzlose Variante entschieden: Sie legte ihr Baby offenbar in einem Altglascontainer ab.

Mutter setzt Neugeborenes in Glascontainer aus

Dass das Neugeborene überlebte, ist einem Zufall zu verdanken. Die grausame Tat ereignete sich in Langenau im Alb-Donau-Kreis. Dort soll eine 38-Jährige den Säugling in einem Glascontainer ausgesetzt haben. Laut der Polizei Ulm meldete sich am Samstag (14. Oktober) ein Zeuge bei den Beamten, weil er in einem Behälter zufällig ein Kind entdeckt hatte. Als der Mann gegen zwei Uhr in der Nacht an dem Container vorbeiging, habe er Schreie eines Babys gehört, berichtete Bild.

Er wählte sofort den Notruf. Rettungskräfte brachten das unterkühlte Neugeborene schließlich in ein Krankenhaus. Lebensgefahr habe zu dem Zeitpunkt laut Polizei nicht bestanden. Doch wäre es nicht gefunden worden, hätte es die Nacht vermutlich nicht überlebt, hieß es. Auch im bayrischen Langenzenn entging ein neugeborenes Mädchen nur knapp dem Tod.

Polizei kommt Mutter über eine Klinik auf die Spur – Festnahme gelingt

Während das Baby in die Klinik kam, begannen Polizeibeamte mit den Ermittlungen. Dabei kontaktierten sie auch Krankenhäuser in der Umgebung. In einer Klinik erfuhren sie von einer Mitarbeiterin, dass sie in der Nacht telefonisch eine Geburt begleitete. Danach sei der Kontakt abgebrochen. Die Spur führte die Beamten zu einer 38-Jährigen aus dem Alb-Donau-Kreis.

„Im Rahmen einer angeordneten Durchsuchung ergaben sich am Samstag Hinweise, dass es sich bei der tatverdächtigen Frau um die Mutter handeln soll“, teilte das Polizeipräsidium Ulm mit. Die Frau wurde verhaftet. Eine Richterin erließ wegen Verdachts des versuchten Totschlags und Aussetzung einen Haftbefehl und ordnete Untersuchungshaft an. Auch im bayrischen Rosenheim setzte eine Frau ein Baby aus. Sie konnte nach knapp einer Woche verhaftet werden. (mt)