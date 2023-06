Tragischer Familienausflug: Kind (7) ertrinkt bei Badeunfall in Stausee

Von: Karolin Schäfer

Für eine Familie aus dem Saarland endet ein Ausflug zum See tragisch. Für einen siebenjährigen Jungen kommt jede Hilfe zu spät. Er ertrinkt bei einem Badeunfall.

Losheim am See – Wenn die Temperaturen steigen, wächst auch die Gefahr von Badeunfällen in Deutschland. So sind im Breitenbacher Baggersee in Hessen zwei Jugendliche bei einem Badeunglück ums Leben gekommen. Jetzt hat sich erneut ein tragisches Unglück ereignet.

Bei einem Badeunfall im Saarland ist ein siebenjähriger Junge ertrunken. Das Kind befand sich am Sonntagnachmittag (11. Juni) mit seiner Familie bei einem Ausflug am Losheimer Stausee. Doch plötzlich verschwand der Junge, meldete das Landespolizeipräsidium Saarland in einer Mitteilung.

Junge (7) stirbt bei Badeunfall im Saarland: Kind kann nicht wiederbelebt werden

DLRG, Feuerwehr, Einsatzkräfte der Polizei und Bundespolizei begaben sich auf die Suche nach dem Vermissten. Wenige Stunden später entdeckten die Rettungskräfte den Jungen im Wasser im Bereich des Strandbades. Für ihn kam allerdings jede Hilfe zu spät. Trotz Reanimationsmaßnahmen konnte der Siebenjährige nicht mehr wiederbelebt werden, hieß es weiter.

Ein Siebenjähriger ertrinkt bei einem Badeunfall im Stausee. © Becker Bredel/dpa

Die Ermittler gehen nach derzeitigem Stand von einem Badeunfall aus. Warum das Kind allerdings verschwand, sei bislang noch nicht bekannt, sagte eine Sprecherin der Polizei gegenüber RTL. Vor Kurzem ist ein kleines Mädchen (2) in einem Pool auf einem Privatgrundstück ertrunken. (kas)