Tragödie im Belgien-Urlaub: Junge (4) aus Deutschland stirbt nach Quad-Unfall

Von: Karolin Schäfer

Nahe der Skulpturen „Rock Strangers“ in Belgien verletzte sich ein Junge aus Deutschland tödlich auf dem Quad. © Manngold/imago

Ein Familienurlaub in Belgien nimmt eine tödliche Wendung. Während eines Quad-Ausflugs verliert ein Junge die Kontrolle und verletzt sich lebensbedrohlich.

Ostende – Eine Urlaubsreise endet für eine Familie aus Deutschland im absoluten Albtraum. In Belgien ereignete sich am Samstag (9. September) ein tragischer Unfall. Dabei kommt ein vierjähriger Junge ums Leben.

Tragischer Unfall im Belgien-Urlaub: Junge nach Quad-Ausflug lebensbedrohlich verletzt

Die Familie hatte einen Ausflug in die belgischen Stadt Ostende geplant. Wie die niederländischsprachige Tageszeitung Nieuwsblad berichtete, hatten die Eltern am Samstagmittag (8. September) ein elektrisches Quad auf dem Deich für den Jungen gemietet. Doch das blieb nicht ohne Folgen.

Nahe der roten Skulpturen „Rock Strangers“ am Seeheldenplatz soll der Vierjährige die Kontrolle über das Quad verloren haben und gestürzt sein. Dabei zog er sich lebensbedrohliche Verletzungen zu, hieß es weiter. Zu einem fatalen Unfall mit Todesfolge kam es sich zuletzt auch in Deutschland und am Gardasee.

Belgien-Urlaub wird zum Horrortrip: Kind stirbt nach Operation im Krankenhaus

Anfangs hieß es, der Vater des Jungen habe versucht einzugreifen, sei gestolpert und auf seinen Sohn gefallen. Dies konnte allerdings nicht bestätigt werden. Wie genau der Vierjährige die Kontrolle über das vierrädrige kindgerechte Fahrzeug verlor, werde derzeit noch untersucht. Aktuellen Ermittlungen zufolge wird von einem Unfall ohne Fremdverschulden ausgegangen, zitierte die Zeitung die Staatsanwaltschaft Westflandern.



Nach dem Unfall sei das Kind dann in ein Krankenhaus gebracht worden. Später wurde der Junge ins Universitätsklinikum Gent verlegt und operiert. Offenbar „mit Erfolg“, berichtete die belgische Zeitung Het Laatste Nieuws damals unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft. Doch der Zustand des Kindes sei nach wie vor kritisch gewesen.

Nach dem Unfall sei das Kind dann in ein Krankenhaus gebracht worden. Später wurde der Junge ins Universitätsklinikum Gent verlegt und operiert. Offenbar „mit Erfolg", berichtete die belgische Zeitung Het Laatste Nieuws damals unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft. Doch der Zustand des Kindes sei nach wie vor kritisch gewesen.

Inzwischen gibt es traurige Neuigkeiten: Wie die Behörde mitteilte, erlag der Junge aus Deutschland am Dienstag (12. September) seinen lebensbedrohlichen Verletzungen.