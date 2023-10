Wieder „starkes“ Erdbeben in Italien: Sorge um Supervulkan steigt – „in der ganzen Stadt zu spüren“

Von: Richard Strobl

Wieder wird Italien von einem Erdbeben getroffen. Aktuell ist im Raum Neapel ein Schwarm von Erschütterungen im Gange. Die Sorge steigt.

Neapel – Schon seit Monaten sind Anwohner und Experten alarmiert. Denn bei Forschern steigt die Sorge, dass ein sogenannter „Supervulkan“ in Italien ausbrechen könnte. Als Warnsignale gelten dabei auch wiederkehrende Erdbeben – und davon erlebt der Raum Neapel aktuell erneut eine Serie.

Am Montagmittag gegen 12.30 Uhr bebte in den Phlegräischen Feldern nahe Neapel im Süden von Italien erneut die Erde. Die Erschütterungen wurden vom INGV-Einsatzzentrum in Neapel bestätigt. Demnach erreichte das Beben am Montag eine Stärke von 3,6 auf der Richterskala. Damit befindet sich das Beben im für Anwohner spürbaren Bereich. Allerdings gibt es bei dieser Stärke nur selten Schäden. Dennoch sorgte das Beben für Besorgnis. Besonders, da am Sonntag bereits zwei Beben mit der Stärke 1,4 und 1,9 gemessen wurden. Das Beben ist also Teil eines sogenannten seismischen Schwarms.

Italien wieder von Erdbeben erschüttert

Das Beben war laut Rai auch in Neapel selbst messbar. Das Epizentrum lag demnach in einer Tiefe von 1,9 Kilometern in der Gegend von Solfatara.

In der Region Neapel in Italien ist ein neuer seismischer Schwarm von Erdbeben im Gange. (Collage) © Collage: IMAGO / Cavan Images // terremoto.ingv.it

Bei den Bewohnern von Pozzuoli, Baia, Bacoli und Monte di Procida sowie in den Stadtteilen Bagnoli, Agnano und Fuorigrotta löste das Beben Alarmzustand aus. Zwar wurden bislang keine Schäden gemeldet. Dennoch gingen viele Einwohner ins Freie – trotz Regen.

Bürgermeister bestätigt neuen seismischen Schwarm in Süditalien

Laut dem Bürgermeister von Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, war das Beben am Montag „stark, dauerte mehrere Sekunden und war in der ganzen Stadt zu spüren“. Er steht demnach in Kontakt zum Katastrophenschutz. Bürgermeister bestätigte auch: „Ein neuer seismischer Schwarm ist im Gange. Die Situation wird ständig überwacht.“ Er meldete in dem Beitrag auf Facebook, dass es keine Schäden an Personen oder Gebäuden gegeben habe.

Bereits im Jahr 2011 hatten Forscher in einer Simulation dargestellt, wie ein Vulkanausbruch in der Region ablaufen könnte. Diese Darstellung führt angesichts der sich jetzt häufenden Erdbeben zu starker Verunsicherung. Da das Gebiet dicht besiedelt ist, könnte es zu einer Katastrophe kommen.